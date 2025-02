video suggerito

Milano Fashion Week, perché c’è un robot umanoide in passerella che interagisce con la modella Giuseppe Di Morabito ha portato in passerella Ameca, il robot umanoide più avanzato al mondo: un modo per riflettere sulla velocità dell’epoca contemporanea. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @gabriele

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giuseppe Di Morabito ha sfilato per la prima volta alla Milano Fashion Week. Lo stilista ha vestito nomi del calibro di Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna, Kylie Jenner, Zendaya. Di recente ha realizzato uno dei look sfoggiati a Clara al Festival di Sanremo. Anche Chiara Ferragni ha spesso indossato le sue creazioni: l'influencer era presente a questo show di debutto. Alla Settimana della Moda milanese il designer ha portato in passerella una collezione Autunno/Inverno 2025-26 piena di richiami futuristici e spaziali fatta di powersuit, pellicce, miniabiti impreziositi di cristalli e corsetti metallici simili ad armature. "Alone with the stars": questo il nome della linea, è ispirata all'incidente che il designer ha avuto in Namibia l'anno scorso. In quel momento si è ritrovato in un momento di solitudine che gli ha dato la possibilità di riflettere molto, di portare a galla emozioni represse e di trasformare quella vulnerabilità in energia creativa. Si è ritrovato anche a pensare al concetto di tempo, di cambiamento, di futuro: cosa ci aspetta? È un mondo che corre veloce e questa velocità l'ha voluta rappresentare dandole una forma di grande impatto: portando un robot umanoide in passerella.

Chi è Ameca

Ameca è il robot umanoide più avanzato al mondo, creato nel 2021 con le più moderne e avanzate tecnologie dalla società di robotica Engineered Arts a immagine e somiglianza dell'uomo. Di un essere umano ha il corpo, lo sguardo: sorride, alza le spalle, muove il sopracciglio con grande espressività. Ogni movimento, anche il più piccolo, è replicato con perfezione assoluta ed estremo realismo. Possiede microfono e telecamere integrate: può parlare e rispondere alle domande del suo interlocutore.

Il significato del robot in passerella

Intervistato da Vogue Business, lo stilista prima del grande debutto aveva anticipato:

Leggi anche Vittoria Puccini per la prima volta con la figlia Elena Preziosi alle sfilate della Fashion Week

L'idea di fare una sfilata standard non mi ha mai attirato. Non voglio fare una sfilata classica. Voglio fare qualcosa di diverso da ciò che c'è già a Milano.

E in effetti così è stato. In passerella, il robot è diventato il simbolo di un futuro che si fa sempre più presente. Viviamo in un mondo pieno di contraddizioni e contrasti, tra forza e vulnerabilità, arte e fantascienza, tradizione e tecnologia. Non a caso se da un lato c'è Ameca, dall'altro ci sono i drappeggi realizzati col pizzo dell'Aspromonte. Il ricamo è per Giuseppe Di Morabito un'ossessione, essendo cresciuto in Calabria, in un piccolo paese dove ancora si porta avanti l'antica tradizione del taglio e cucito, tramandato di generazione in generazione da sarte ed esperte ricamatrici.

Instagram @gabriele

Nel finale della sfilata la modella Yasmin Wijnaldum è salita in pedana con Ameca, interagendo col robot e creando quasi la scena di un film di fantascienza.. È stato un potente momento in cui si sono fusi presente e futuro, umano e artificiale, moda e tecnologia. Giuseppe Di Morabito ha spiegato:

Il robot umanoide, Ameca, rappresenta il contrasto e la velocità con cui la società sta precipitando verso il futuro, spesso senza fermarsi a riflettere su se stessa.