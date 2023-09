Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Armani domenica 24 settembre Gli eventi più attesi di oggi domenica 24 settembre alla Milano Fashion Week sono gli show di Giorgio Armani, Luisa Spagnoli e Chiara Boni che sfila per la prima volta nella città meneghina.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Giorgio Armani Primavera/Estate 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultimo giorno di Milano Fashion Week. Dopo le sfilate di Bottega Veneta, Dolce&Gabbana e Bally, la Settimana della Moda meneghina giunge al termine e chiude in bellezza con Giorgio Amrani. Il couturier italiano sfila nel pomeriggio con un doppio show, uno alle 16 e l'altro all1 7. Tra gli altri défilé oggi anche Chiara Boni La petite robe, che per la prima volta sceglie Milano per svelare la sua Primavera/Estate 2024, dopo anni in cui è stata fissa nel calendario di New York. Alle 12.30 andrà in scena la passerella di Luisa Spagnoli mentre alle 15 quella di Aniye Records, seguita alle 16 da Avavav.

Un look Luisa Spagnoli Autunno/Inverno 2023/24

Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi domenica 24 settembre

09.30 – HUI (Via Clerici, 5)

10.30 – CHIARA BONI LE PETITE ROBE (Via San Luca, 3)

11.30 – KAROLINE VITTO SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA (Via Broggi, 23)

12.30 – LUISA SPAGNOLI (Via Conservatorio, 12)

13.15 – MAXIVIVE (Via Sant'Andrea, 6)

14.00 – SHUTING QIU (Corso di Porta Ticinese, 95)

15.00 – ANIYE RECORDS (Via Ventura, 14)

16.00 – AVAVAV (Via Piranesi, 4)

17.00 – GIORGIO ARMANI (Via Borgonuovo, 21)

18.00 – RAVE REVIEW (Location nell'invito)

Un look Aniye Records Autunno/Inverno 2023/24

Come vedere la sfilata di Giorgio Armani in diretta streaming

Quella di "re Giorgio" è sicuramente una della passerelle più attese della settimana della moda. Armani e la sua proverbiale eleganza sono una certezza e con ogni collezione lo stilista si fa portavoce della bellezza del Made in Italy nel mondo. Dopo aver assicurato che non ha intenzione di vendere la sua Maison ai francesi, lasciando intendere che continuerà a creare finché gli sarà possibile, oggi svela la sua visione della Primavera/Estate 2024. Per poterla vedere è sufficiente collegarsi sul sito di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, dove sono trasmessi tutti gli show della Fashion Week.

Un look Giorgio Armani autunno/Inverno 2023/24

Gli eventi e i party di domenica 24 settembre

Per quanto riguarda gli eventi la giornata di oggi è più scarica. Tra le presentazioni in calendario quella di Pierre-Louis Mascia, Cavia e Durazzi Milano mentre alle 19.45 ci sarà l'annuale appuntamento dei CNMI Sustainable Fashion Awards al Teatro alla Scala, evento che premierà le personalità che nel mondo della moda si sono distinte per il loro impegno verso una svolta green e sostenibile. Sembra anche che ci sia in programma un party di Dolce&Gabbana, dove sarà Blanco a suonare, ma ovviamente location e dettagli sono top secret.