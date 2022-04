Michelle Hunziker da giovanissima col costume argentato: il video del primo provino a 18 anni Michelle Hunziker non ha mai nascosto il suo passato ma solo nelle ultime ore ha postato sui social il video del suo primo provino. Capelli vaporosi, costume argentato e un po’ di difficoltà a camminare sui tacchi: a 18 anni la conduttrice era già bellissima.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è ormai una delle signore della tv italiana, ogni programma che la vede protagonista è un vero e proprio successo e, come se non bastasse, è anche icona di bellezza e di stile. Attualmente, complice la separazione da Tomaso Trussardi, non sta affrontando un periodo semplice della sua vita ma, nonostante ciò, si è gettata a capofitto nel lavoro. Sul palco di Striscia la Notizia sta spopolando con i suoi look audaci, da quello arcobaleno a quello col giallo limone, dando prova di aver messo in atto una vera e propria rivoluzione fashion. Com'era, però, da giovanissima durante i primi impegni professionali? È stata lei stessa a rivelarlo con un inedito video di un suo provino.

Il video di Michelle Hunziker da giovane

Michelle Hunziker è arrivata in Italia a 17 anni, all'epoca voleva fare la modella ma, dopo vari no ricevuti dalle agenzie di moda, ha deciso di lanciarsi nella televisione. Sui social ha condiviso il video del suo primo provino, nel quale evidentemente emozionata si presentava alla produzione, raccontando i suoi più grandi sogni. Indossava un costume intero argentato che metteva in risalto la silhouette perfetta, portava i capelli ondulati e vaporosi e vantava lo stesso sorriso smagliante che ancora la contraddistingue. Certo, come da lei stessa dichiarato nella clip, non era abituata a camminare sui tacchi, ma fin da allora la sua bellezza riusciva a "bucare" lo schermo, a prova del fatto che ha sempre avuto quel "fattore x" essenziale per lavorare nello spettacolo.

Il toccante messaggio di Michelle Hunziker

Ad accompagnare il video del primo provino ci sono alcune toccanti parole con cui Michelle Hunziker ha raccontato ai followers della sua infanzia. Nella didascalia si legge: "Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in Svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me. Non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcool". Michelle ha poi continuato dicendo che sognava di farcela, di rendere felice e orgogliosa la famiglia, consigliando a tutti di non perdere mai le speranze. Lei ce l'ha fatta ed è diventata il simbolo dei desideri che (prima o poi) si avverano.