Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi comincia a truccarsi: primo make-up con eye-liner e lentiggini fake Mia Facchinetti, la seconda figlia di Alessia Marcuzzi, sta crescendo e giorno dopo giorno somiglia sempre di più alla mamma. Da qualche tempo ha cominciato a truccarsi e non ha esitato a posare col suo primo make-up per alcuni scatti postati sui social dalla conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Mia Facchinetti è la seconda figlia di Alessia Marcuzzi, è nata dalla relazione della conduttrice con Francesco Facchinetti e giorno dopo giorno somiglia sempre più ai genitori: ha gli stessi occhi azzurri del papà, gli stessi capelli biondi della mamma e un entusiasmo travolgente proprio come entrambi. Ha 10 anni e, trovandosi alle porte dell'adolescenza, ama essere trattata come una vera e propria signorina. Dopo aver "imitato" la mamma con giacca over e occhiali da diva durante la sua comunione, questa volta è passata al make-up: sta cominciando a truccarsi e non ha esitato a mostrare il risultato finale in alcuni scatti condivisi sui social proprio dalla Marcuzzi.

Il primo trucco della figlia di Alessia Marcuzzi

Quale ragazzina non si è mai divertita a fare le prime prove di make-up con i trucchi della mamma? È proprio quanto fatto da Mia Facchinetti, che sul profilo social di Alessia Marcuzzi ha posato orgogliosa mettendo in mostra una delle sue prime "opere d'arte". Niente matita, fondotinta o correttore, Mia ha puntato su qualcosa di semplice e basic. Ha esaltato e "allungato" lo sguardo con una piccola linea di eye-liner sui lati degli occhi, completando il tutto con un rossetto sui toni del nude/marrone contornato da una linea di matita in tinta. La vera chicca del make-up? Le lentiggini fake su guance e naso, considerate uno dei must-have del momento in campo beauty.

Il primo make–up di Mia Facchinetti

Mia Facchinetti con la t-shirt rock

Se da un lato mamma Alessia Marcuzzi è sempre super glamour sia sui palcoscenici televisivi che lontana dai riflettori, la figlia Mia sembra avere un animo più rock. Sarà perché era in casa o perché semplicemente ama lo stile casual, ma la cosa certa è che nelle foto in cui ha mostrato il make-up ha sfoggiato una t-shirt grigia decorata con la scritta rock'n'roll. Ha poi tenuto i capelli tirati all'indietro con due ciuffi che le cadevano sui lati del viso, mettendo così in risalto il trucco con eye-liner e lentiggini fake. Insomma, la figlia della conduttrice sta crescendo e sembra avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria diva come la mamma.