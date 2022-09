Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Tendenze make-up autunno inverno 2022/2023: eye liner, ombretti colorati e labbra scure Ombretti blu e viola, eye liner grafici, labbra colorate da rossetti che spaziano dal vinaccia fino al nero: il make up dell’autunno inverno 2022-2023 è intenso e vibrante.

A cura di Federica Ambrogio

Le tendenze make up dell'autunno inverno 2022-2023 parlano chiaro: non solo toni neutri e caldi come i marroni, i terracotta e il bronzo ma anche colori vivaci come il fucsia, il blu e il viola saranno al centro dell'attenzione. Labbra bold e audaci per chi ama osare, trucco occhi in primo piano e incarnati luminosi e colorati con blush dai colori vivaci. Scopri nella gallery le immagini delle tendenze make up più belle viste in passerella e i prodotti da provare il per il trucco dell'autunno inverno!

Make up labbra: labbra bold, dal rosso al terracotta

Le labbra dell'autunno sono in primo piano: colori intensi e profondi che spaziano dal classico rosso fino al bordeaux e al vinaccia come abbiamo visto sulla passerella di Rochas, arrivando ai marroni caldi come il terracotta e per chi ama i look audaci fino al nero e al blu notte. Tornano i rossetti opachi per chi predilige i make up labbra strutturati, mentre chi ama gli effetti luminosi potrà puntare su rossetti shiny e gloss.

Rochas, le labbra intense in passerella

Make up occhi: dall'eye liner grafico agli ombretti colorati

Anche il trucco occhi dell'autunno inverno 2022 2023 sarà intenso: eye liner e linee grafiche in primo piano, smokey eyes e ombretti colorati. Tra i colori in primo piano ci sono il blu e il viola come abbiamo visto sulla passerella di Saint Laurent, ma anche i colori più vivaci come il fucsia scelto per la sfilata di Valentino saranno al centro dell'attenzione.

Il make up look alla sfilata di Giambattista Valli

Make up viso: blush in primo piano e incarnato radioso

L'incarnato dell'autunno inverno 2022-2023 è senza dubbio radioso: illuminanti che regalano un finish glow, sia nella versione in polvere che in quella in crema, così come blush accesi e vivaci che colorano le gote, proprio come abbiamo visto sulla passerella di Isabel Marant e Chanel. I colori da provare spaziano dal rosa al malva, arrivano fino al pesca e al terracotta.

L’incarnato radioso sulla passerella di Isabel Marant

I migliori prodotti per il make up dell'autunno 2022

Diversi brand hanno lanciato palette di ombretti per chi vuole seguire la tendenza del trucco occhi colorato: da provare la Ombres G di Guerlain che al suo interno contiene un blu brillante, un verde smeraldo, un viola profondo e un terracotta, perfetta sia per il make up quotidiano che per i look più audaci. Tra i blush da provare quest'autunno c'è invece il nuovo Beauty Blush De Beauté di Gucci, il blush in polvere arricchito di cere emollienti che rilasciano un colore a lunga durata e facilmente modulabile, per aggiungere intensità strato dopo strato. Per labbra bold è perfetto il Cocoa Bold Lipstick di Too Faced nella nuance Triple Fudge, ricco, cremoso e dal profumo di cioccolato.