Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta: imita papà Francesco con il gilet dei Simpson Mia Facchinetti oggi ha dieci anni e sembra pronta a seguire le orme dei genitori: ha un talento per le imitazioni e la passione per lo stile. Avete riconosciuto la fantasia del gilet?

Capelli biondi, sorriso luminoso e un talento puro per la recitazione: Mia Facchinetti ogni giorno che cresce somiglia sempre di più ai genitori, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. La bambina oggi ha dieci anni e somiglia come una goccia d'acqua alla madre: la conduttrice televisiva condivide spesso video e foto della figlia mentre canta e gioca insieme a lei. Oggi però grazie al papà Francesco Facchinetti scopriamo un nuovo talento di Mia: è una perfetta imitatrice! Con una felpa oversize e un gilet imbottito ha improvvisato un piccolo spettacolo casalingo, condiviso dal padre sui social.

Mia Facchinetti è identica alla madre Alessia Marcuzzi

Mia Facchinetti è cresciuta circondata dall'amore di una famiglia allargata: i genitori hanno mantenuto un rapporto affettuoso per il bene della bimba e spesso si riuniscono per celebrare le festività insieme ai nuovi fratelli e sorelle di Mia. La bambina è il ritratto della madre Alessia e del nonno materno Eugenio, legatissimo alla figlia. Oltre ad aver ereditato dalla madre i capelli biondi e gli occhi verdeacqua, Mia sembra pronta per una carriera nel mondo dello spettacolo: ama cantare e ha un carattere solare e spigliato.

Mia Facchinetti

Mia Facchinetti con il gilet dei Simpson

Un'ulteriore prova dei molti talenti artistici della bambina è stata condivisa da Francesco Facchinetti via Instagram: durante un pomeriggio in famiglia Mia ha improvvisato l'imitazione del padre, che ha ripreso tutto tra le risate. Per essere più credibile nella parte la bambina ha legato i capelli sulla testa, portando il ciuffo in avanti sul viso e ha indossato alcuni capi oversize: una felpa colorata in stile anni Ottanta e un gilet imbottito celeste, con un disegno di nuvole e la fodera gialla.

Gilet The Simpsons x Levi’s

Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, è proprio il cielo che appare nella sigla del cartone animato I Simpson. Il gilet infatti fa parte della collezione "The Simpson x Levi's" ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 180 euro. Oltre ad avere un talento per il mondo dello spettacolo, Mia è già una piccola icona di stile: che stia sognando di seguire le orme dei genitori?