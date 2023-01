Melissa Satta in rosa cipria con maxi spacco e cuissardes: il nuovo look è romantico e rock Melissa Satta sta facendo parlare di sé per il presunto flirt con Matteo Berrettini. La cosa certa è che lo scorso weekend è tornata sul palco di Goal Deejay e lo ha fatto con un look che ha mixato bon-ton e stile rock.

A cura di Valeria Paglionico

Melissa Satta è tornata a conquistare le prime pagine delle riviste di gossip: dopo un presunto flirt col presidente dell'Inter Steven Zhang, è stata paparazzata al fianco del tennista italiano più desiderato del momento, Matteo Berrettini. I due hanno assistito insieme alla sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Lione, poi hanno continuato la serata in un noto locale milanese e tra loro sarebbe scattato anche un bacio. Sebbene non ci siano foto del romantico momento, tanto è bastato per far impazzire i fan. L'ex velina, intanto, continua a essere la protagonista indiscussa di Goal Deejay, sul cui palco è sempre glamour, sensuale e sofisticata.

Il look cipria di Melissa Satta

Lo scorso weekend Melissa Satta è tornata sul palco di Sky Sport per una nuova puntata di Goal Deejay e ne ha approfittato per sfoggiare l'ennesimo look all'insegna del glamour. Niente abiti fluo o total black in pieno stile dark lady, questa volta ha preferito un elegante rosa cipria, affidandosi al brand Philosophy di Lorenzo Serafini.

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Ha abbinato un maglioncino in mohair con collo alto e spalline imbottite a una gonna di raso, un modello alla caviglia a vita altissima, contraddistinto da un vertiginoso spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista. Il prezzo dei due capi? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 385 e 450 euro.

Look Philosophy di Lorenzo Serafini

Melissa Satta sceglie accessori a contrasto

A completare il tutto non sono mancati gli accessori a contrasto dall'animo rock che hanno aggiunto un tocco grintoso all'outfit. L'ex velina ha segnato il punto vita con un cinturone di pelle nera a doppia fascia borchiata, mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per un paio di cuissardes alla coscia col tacco a spillo. Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta e tiratissima, mettendo in risalto sia i lineamenti perfetti del viso che il make-up impeccabile dai toni estremamente naturali. Insomma, ancora una volta la Satta ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion: prima o poi debutterà sui social al fianco di Matteo Berrettini?