Melissa Satta e il mini bikini con i laccetti: lo slip rivela i tatuaggi sui fianchi Melissa Satta ha trascorso un weekend in Puglia e ha rilanciato la moda dei bikini sgambati e con i laccetti, il modello più sexy dell’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

Anche se sul calendario c'è ancora da aspettare, l'estate sembra già essere arrivata: il caldo e il sole a picco non mentono. Chi ha potuto ha approfittato del weekend per sfuggire alla canicola e rilassarsi in spiaggia o in piscina. Melissa Satta, ad esempio, ha trascorso un weekend in Puglia, rilassandosi all'ombra dei trulli e godendosi un buon piatto di orecchiette fresche. Sui social ha condiviso alcuni scatti della vacanza, incluso il suo bikini nuovo fiammante, il modello più cool dell'estate 2022.

Melissa Satta sfoggia il mini bikini nero

La "bikini season" è ufficialmente iniziata: le star fanno a gara a postare sui social le foto in costume da bagno, anticipando le tendenze che ci faranno compagnia sotto l'ombrellone. Melissa Satta non ha dubbi: il modello da avere quest'estate è il minibikini a triangolo. L'ex Velina ha scelto un intramontabile color nero, sexy nella sua semplicità, con un slip super sgambato che si allacciava sui fianchi con i laccetti. Si tratta del nuovissimo modello della sua linea di beachwear SUMMER, in vendita online al prezzo di 60 euro.

Melissa Satta indossa un bikini SUMMER

Il significato delle stelline sull'inguine

Melissa Satta ha una vera e propria passione per i tatuaggi e ne ha diversi su braccia, spalle e caviglie. Sulla schiena per esempio ha un disegno floreale, mentre sull'avambraccio spiccano una leonessa e la scritta "L’amore è libertà, non è possesso". Il bikini sgambato però svela anche i tatuaggi più nascosti della showgirl: due stelline disegnate sull'inguine. Il simbolo è molto antico e rappresenta l’unione tra la terra e cielo, tra il presente e il futuro. Il fatto che siano due potrebbe anche simboleggiare il legame con una persona speciale, forse il figlio Maddox. In ogni caso la combinazione tra il bikini e il disegno è super sensuale!