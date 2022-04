Melissa Satta con Mattia Rivetti a Marrakech: le prime foto di coppia sono col parka e la felpa Love Melissa Satta e Mattia Rivetti sono usciti allo scoperto: era da tempo che si parlava della loro relazione ma solo nelle ultime ore hanno postato sui social le loro prime foto di coppia. I due sono a Marrakech e hanno posato fianco a fianco sullo sfondo di un romantico tramonto: ecco il look scelto dall’ex velina.

A cura di Valeria Paglionico

Melissa Satta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: dopo essersi separata da Kevin Prince Boateng, il calciatore dal quale ha avuto il figlio Maddox, ha finalmente ritrovato l'amore al fianco di Mattia Rivetti. Era da tempo che si parlava della loro relazione ma, fatta eccezione per alcune paparazzate in giro per Milano, era praticamente impossibile trovare delle loro foto di coppia. Nelle ultime ore, complice una romantica vacanza a Marrakech, i due hanno deciso di uscire allo scoperto debuttando fianco a fianco su Instagram. Per un evento tanto importante l'ex velina non ha rinunciato alla sua passione per la moda, anche se ha optato per qualcosa di comodo e casual.

I look di Melissa Satta per la vacanza a Marrakech

È ormai da anni che Melissa Satta viene considerata un'icona fashion e durante la vacanza a Marrakech lo ha dimostrato ancora una volta. Canotte bianche abbinate a leggings lucidi, micro bikini, completi coloratissimi: l'ex velina ha coordinato i suoi look all'atmosfera arabeggiante del luogo, dando prova di riuscire a mixare alla perfezione casual e glamour. Sono state però le prime foto di coppia con Mattia Rivetti ad aver attirato le attenzioni dei followers. Cosa indossava la Satta? Niente tacchi a spillo, completi sofisticati o abiti da sera, ha preferito rimanere comoda con un outfit dal mood sportivo che si rivelerà perfetto per le serate fresche della primavera.

Melissa Satta a Marrakech

Melissa Satta, il dettaglio romantico nascosto nell'outfit

Melissa ha posato al fianco di Mattia sullo sfondo di un tramonto da sogno con indosso un paio di jeans leggeremente over e un parka sfoderato in verde militare, un modello ampio, col cappuccio e con una sorta di bussola ricamata sul braccio. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche firmate Superga e una maxi treccia molto tirata. Per il debutto di coppia poteva mai mancare il dettaglio romantico? Assolutamente no, l'ex velina ha infatti sfoggiato una felpa nera con una maxi scritta Love stampata sul petto. Insomma, Melissa non potrebbe essere più innamorata e a dimostrarlo sono anche le sue scelte di stile tutt'altro che causali.