Benedetta Porcaroli con Riccardo Scamarcio, le prime foto di coppia sono con tailleur e mocassini Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno condiviso le loro prime foto di coppia, confermando ufficialmente di avere una relazione. Per l’occasione si sono vestiti in coordinato, anche se è stata soprattutto l’attrice ad aver attirato i riflettori su di sé con degli eleganti completi mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono usciti allo scoperto con le prime foto ufficiali di coppia. Era da mesi che si parlava della loro relazione ma solo nelle ultime ore, complice l'uscita nelle sale del film di cui sono protagonisti, L’ombra del giorno, hanno reso pubblici alcuni dolci scatti in cui appaiono fianco a fianco. Li hanno realizzati per DRepubblica ma l'attrice ha deciso di condividerli anche sul suo profilo, sorprendendo i followers che fino ad ora l'avevano potuta ammirare al fianco di Scamarcio solo paparazzata sulle pagine dei giornali. Per un'occasione tanto importante i due hanno puntato su dei look coordinati in stile mannish: ecco cosa hanno indossato per lo shooting di coppia firmato dal fotografo Federico Sorrentino.

I look coordinati di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

La storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli va a gonfie vele e nelle ultime ore ne è arrivata anche la prova pratica: una serie di foto di coppia all'insegna del glamour. L'attore ha optato per l'eleganza senza tempo del total black sfoggiando un completo classico, non lo ha abbinato a una camicia come vorrebbero le convenzioni ma a una semplice t-shirt in tinta, aggiungendo così un tocco casual all'outfit. La Porcaroli è rimasta fedele allo stile originale e cool di Gucci, Maison che la veste da anni, optando per due tailleur con giacca e pantaloni, seguendo così il trend della moda mannish.

Benedetta Porcaroli in Gucci

Benedetta Porcaroli indossa i tailleur griffati

Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere Benedetta Porcaroli, l'icona fashion della coppia. L'attrice ha sfoggiato due diversi tailleur firmati Gucci: il primo è "a contrasto" con Scamarcio, ovvero total white, con i pantaloni larghi e il blazer doppiopetto. Lo ha abbinato a camicia in tinta, cravatta azzurra e mocassini classici black&white. Il secondo look mannish, invece, è over e sui toni del rosa antico, è stato completato da panciotto nero e camicia pink Big Babool. Anche in questo caso non sono mancati i mocassini, anche se sono stati aggiunti degli occhiali da gatta in pieno stile diva. Insomma, Riccardo e Benedetta non solo sono adorabili ma sono anche vere e proprie icone di stile.