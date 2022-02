Le prime foto di coppia di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, l’amore nato sul set Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme sul set e nella vita di tutti i giorni, a pochi giorni dall’uscita nelle sale del film L’ombra del giorno hanno reso pubbliche le prime foto di coppia.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso novembre sono stati beccati dai paparazzi, per la prima volta, in atteggiamenti intimi al ristorante. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, a distanza di mesi, non si nascondono più. L'attrice a dicembre aveva confermato la relazione senza sbilanciarsi troppo, "Stiamo bene" aveva commentato. Il set del film L’ombra del giorno è il luogo del colpo di fulmine tra i due attori che recitano nei panni di Anna e Luciano, una coppia di innamorati. Il 24 febbraio il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche e nel frattempo i due colleghi hanno reso pubblica la loro storia d'amore. L'attrice 23enne ha aggiunto sul suo profilo Instagram le prime foto di coppia scattate con il suo nuovo fidanzato, Riccardo Scamarcio.

Le foto di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Hanno posato insieme per la prima volta per DRepubblica e lei ha deciso di rendere pubblico il suo amore anche su Instagram, condividendo alcune delle foto scattate con il collega e fidanzato, Riccardo Scamarcio. Si trattano delle prime foto di coppia:

Il colpo di fulmine sul set de L'ombra del giorno

I due attori protagonisti di L'ombra del giorno, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, nell'interpretare Anna e Luciano, una coppia di innamorati che lotta contro il destino e la società durante il fascismo, si sono innamorati. Il set è stato il luogo in cui è scattata la scintilla che ha spinto Scamarcio a lasciare la sua ex compagna, Angharad Wood, da cui ha avuto anche una figlia, lasciando che tornasse a Londra e abbandonasse la casa in cui vivevano insieme. A distanza di mesi hanno deciso di rendere pubblico, ufficialmente, il loro amore, dopo le foto dei paparazzi degli ultimi mesi. L'attore, estremamente riservato riguardo la sua vita privata, non ha aggiunto però dettagli sulla love story. Nel corso dell'intervista a DRepubblica ha chiarito: "Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri".

