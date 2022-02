Prime foto da papà per Lino Guanciale: passeggiata al sole col piccolo Pietro Lino Guanciale si concede una passeggiata al sole insieme a suo figlio Pietro e alla moglie Antonella, come si vede nelle foto scattate dal settimanale Chi, in cui si mostra premuroso e attento.

A cura di Ilaria Costabile

Non solo attore poliedrico e amato dalle sue fan, ma quando può anche papà attento e premuroso. Ed è in questa seconda veste che Lino Guanciale si mostra insieme alla moglie Antonella, intento a passeggiare tenendo tra le braccia suo figlio Pietro, nato appena tre mesi fa. L'attore si concede qualche momento di relax lontano dai set, dedicandosi alla sua famiglia, con cui è felice di poter trascorrere quanto più tempo è possibile prima del prossimo impegno lavorativo.

Papà premuroso e attento

Sorridente, attento e anche un bel po' giocherellone, così il settimanale di Alfonso Signorini ha beccato l'attore che solitamente tende a vivere il suo privato il più lontano possibile dagli obiettivi dei fotografi che, però, stavolta sono riusciti ad incorniciare questo momento così bello e inedito del noto volto tv. Tra una passeggiata, una sosta per il biberon e qualche minuto per far addormentare il piccolo, Lino dimostra di sapersela cavare più che bene anche nel ruolo di papà, oltre che in quello di marito. Le nozze, infatti, risalgono ormai a quasi due anni fa dopo due anni di fidanzamento, mentre l'arrivo del primo figlio è più recente: lo scorso novembre.

I prossimi progetti in tv di Lino Guanciale

Nei prossimi mesi, poi, Lino Guanciale sarà protagonista di nuove fiction televisive targate Rai. Dalla versione italiana di "This is us", in cui interpreta il ruolo che è stato di Milo Ventimiglia in una delle serie più amate della tv americana, arrivata adesso alla quinta stagione. In attesa della seconda stagione de "Il commissario Ricciardi" che aveva riscosso un certo successo da parte del pubblico, oltre che l'arrivo del terzo capitolo de "La porta rossa", lo vedremo molto presto in un thriller, sempre Rai, dal titolo Sopravvissuti, di cui sta girando già da qualche tempo il promo che promette una storia capace di appassionare il pubblico e lasciarlo con il fiato sospeso.