Chi è Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale e madre di suo figlio

A cura di Andrea Parrella

Lino Guanciale sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2022 e a breve tornerà anche in televisione, sempre su Rai1, con la nuova fiction Noi. È sposato con Antonella Liuzzi, docente presso l'Università Bocconi di Milano. I due sono convolati a nozze segretamente nel 2020 e lo scorso novembre sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Pietro.

Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale è una docente

Il primo incontro tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è avvenuto all'Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. Nel suo curriculum si legge che “è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management", dal 2015. Prima, dal 2013 al 2015, ha collaborato sempre con l’Università Bocconi in qualità di Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. La donna è inoltre socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, una società che opera nella proprietà e gestione di strutture alberghiere, e che si occupa dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero.

Antonella Liuzzi

Il matrimonio segreto con Antonella Liuzzi nel 2020

L'amore con Antonella Liuzzi prosegue da diverso tempo e i due si sono uniti in matrimonio segretamente, a luglio del 2020. La notizia delle nozze era emersa solo alcuni giorni dopo, quando erano state pubblicate le foto dei due, felici, con tanto di fede al dito. Poi l'attore ha condiviso qualche scatto anche sul suo profilo Instagram (IG @lino_guanciale_official), mentre la moglie ha scelto di non postarne nessuna sul proprio (IG @moonriver_al)

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sono genitori di un bimbo

Il 14 novembre è nato il piccolo Pietro, il primo figlio di Antonella Liuzzi e Lino Guanciale. Via Instagram, i neo genitori hanno voluto dedicargli delle dolci parole e ringraziare tutti per l'affetto: "Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure".