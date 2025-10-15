Meghan Markle si è autoinvitata alla sfilata di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli: “È stata una sorpresa”

Meghan Markle è stata la grande protagonista della Paris Fashion Week ma solo nelle ultime ore è emerso un dettaglio originale sulla sua apparizione a sorpresa alla sfilata di Balenciaga: non è stato Pierpaolo Piccioli a volerla nel front-row, la Duchessa si è autoinvitata.

Meghan Markle è stata la grande protagonista della Paris Fashion Week che si è appena conclusa: ha partecipato a sorpresa allo show di Balenciaga, incantando tutti con un candido ed elegante look della nuova collezione della Maison. Non si è trattata solo della sua prima volta in Europa dopo anni ma anche di un debutto alla Settimana della Moda (non ci era mai stata prima da quando era diventata Duchessa). Solo a giorni di distanza, però, emergono delle verità un tantino "scomode": oltre ad aver fatto qualche gaffe, diventando virale sui social, Meghan si sarebbe anche autoinvitata all'evento.

Tutta la verità sul viaggio parigino di Meghan Markle

Per partecipare alle sfilate di moda che si tengono alle Fashion Week internazionali è necessario avere un apposito invito ma questa regola sembra non valere per le star, prima tra tutte Meghan Markle. Sebbene sia sempre stata legata in modo profondo a Pierpaolo Piccioli, l'ex stilista di Valentino ora a capo di Balenciaga, la Duchessa non era stata inserita nella lista degli ospiti, probabilmente perché ormai da anni disertava gli eventi mondani legati a moda e cinema. Se da un lato il portavoce di Meghan aveva motivato l'apparizione pubblica allo show come un modo per "sostenere Piccioli in questo nuovo percorso creativo", ora è arrivata la smentita dal designer in persona, che in un'intervista rilasciata a The Cut nelle ultime ore ha spiegato nei minimi dettaglio come sono andate le cose.

Meghan Markle in Balenciaga

Le parole di Pierpaolo Piccioli su Meghan Markle

Le parole di Pierpaolo Piccioli sono state: "Meghan e io ci siamo conosciuti qualche anno fa e da allora ci siamo scambiati messaggi. Mi ha contattato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto molto venire alla sfilata. Non c’è stata nessuna strategia o grande orchestrazione. Non ho detto a nessuno che sarebbe venuta perché volevo che rimanesse una sorpresa. Nella moda, le vere sorprese sono rare, e questa è stata bellissima". Meghan Markle, dunque, non ha ricevuto nessun invito formale, ha semplicemente telefonato lo stilista per auto-invitarsi, comunicando che avrebbe presenziato nel front-row.