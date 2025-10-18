stile e Trend
La trasformazione di Meghan Markle: cosa si nasconde dietro la rivoluzione di stile dell’ex Duchessa

Meghan Markle sta mettendo in atto una drastica rivoluzione di stile. Ha detto addio ai look bon-ton e rigorosi che sfoggiava a corte e sta puntando tutto sul glamour e sulla sensualità: cosa nasconde questa trasformazione?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Meghan Markle è da sempre un'indiscussa icona di bellezza e di stile, fin da quando ha raggiunto il successo come attrice, e le cose non sono cambiate neppure quando è diventata ancora più famosa grazie al principe Harry, anzi, addirittura durante la (breve) permanenza a corte non ha fatto altro che riconfermare questa sua capacità di influenzare le mode e tendenze internazionali. La cosa che in pochi hanno notato è che, complice la ritrovata libertà nella nuova vita americana, ha lentamente cominciato a cambiare il suo stile: ecco per quale motivo i recenti look dell'ex Duchessa nascondono una rivoluzione.

La trasformazione di Meghan Markle

Da quando si è trasferita in America con la famiglia, Meghan Markle ha cominciato lentamente a voltare le spalle alla "estetica conservatrice" che ha contraddistinto gli anni alla corte dei Windsor. Niente più abiti midi, calze color carne e coat dress, tutti capi che i reali amano alla follia, da qualche tempo a questa parte Meghan ha messo in atto una rivoluzione di stile all'insegna della sensualità e del glamour. Scollature profonde, top corti e capi di pelle: i look della Duchessa sono diventati decisamente più fashion e contemporanei. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano parlato di una "trasformazione sottilmente audace" che sottintenderebbe una nuova direzione anche a livello professionale.

Meghan Markle a corte
Meghan Markle a corte

È il momento di "Meghan 3.0"

L'evoluzione di stile di Meghan Markle è stata definita "Meghan 3.0" e sembrerebbe coincidere con le voci sempre più insistenti di un possibile debutto nel mondo dell'Alta Moda o della cosmetica. In questo caso, i suoi look non sarebbero altro che un'anteprima di ciò che verrà. La stilista pluripremiata Lisa Talbot ha inoltre spiegato: "Si è allontanata dall'estetica raffinata e conservatrice della vita reale e sta adottando un look più raffinato e all'avanguardia che riflette la sua indipendenza e influenza anche al di fuori del Palazzo". È come se l'ex Duchessa volesse esprimere sicurezza e controllo, proprio come ogni donna fa quando riesce a definire la sua identità senza adattarsi a un ruolo. A prescindere dalla verità nascosta dietro questa rivoluzione, la cosa certa è che Meghan si sta facendo notare.

0 CONDIVISIONI
