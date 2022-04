Meghan Markle rilancia il gessato: la sua giacca a righe è il capo più chic della primavera Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico per i British Invictus Game e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha rilanciato la stampa gessata con una giacca scura decorata con delle micro righine bianche, trasformandola così nel capo must della primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente in America da oltre due anni, hanno rinunciato a ogni tipo di privilegio reale pur di riconquistare la loro indipendenza. Così facendo, hanno finalmente la possibilità di rimanere lontani dai riflettori ogni volta che lo ritengono necessario. Negli ultimi giorni, però, hanno fatto uno strappo alla regola e sono tornati a mostrarsi in pubblico durante i British Invictus Game. Ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere la Duchessa, apparsa più glamour che mai col suo nuovo stile fatto di jeans e abiti corti. In uno degli ultimi eventi a cui ha preso parte ha inoltre lanciato il must-have più elegante della primavera: la giacca gessata.

Meghan Markle dice addio all'etichetta reale

Sebbene Meghan Markle sia ormai tornata nella sua casa in California, si continua a parlare della recente partecipazione agli Invictus Game. La scorsa domenica ha partecipato a un evento privato organizzato dall'Ambasciata britannica all'Aia e qui ha incontrato una serie di famiglie inglesi con i loro dolcissimi figli. Oltre ad aver parlato dei piccoli Archi e Lilibet, la Duchessa ha anche incantato tutti col suo stile glamour, chic e sofisticato. Niente abiti da principessa o completi bon-ton che rispettano l'etichetta, Meghan ha scelto qualcosa di elegante ma allo stesso tempo casual, anche se non sono mancati i dettagli griffati.

Chi ha firmato la giacca gessata di Meghan Markle

Se fino a qualche tempo fa la Markle era obbligata ad attenersi a un certo dress code imposto dal protocollo, ora è libera di lasciare libero sfogo alla sua creatività. Durante la sua ultima apparizione pubblica ha infatti abbinato un paio di jeans aderenti a una semplice camicia azzurra portata con le maniche scorciate e col colletto sbottonato. Ha poi completato il tutto con dei décolleté color tabacco di Manolo Blahnik e con una giacca gessata di Veronica Beard. Così facendo la Duchessa ha rilanciato l'iconica stampa a micro righine, trasformandola nel must della primavera 2022. In quanti prenderanno ispirazione dal suo outfit dai dettagli gessati per aggiungere un tocco chic alle loro giornate?