Meghan Markle irriconoscibile con felpa over e cappello: per il Ringraziamento cucina per i senzatetto Meghan Markle è sempre stata molto attiva nel sociale e non sorprende che abbia passato il giorno del Ringraziamento ad aiutare i senzatetto. Ha preparato il pranzo per loro, non avendo paura di lasciarsi immortalare irriconoscibile in versione casual.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha cambiato drasticamente da quando ha detto addio alla Royal Family insieme a Harry. È con lui e con i figli che si è trasferita stabilmente in America, ritrovando così la sua libertà lontana dalle etichette di corte e dalle rigide regole in fatto di dress code. Oltre a essere tornata a lavorare nello spettacolo con un podcast tutto suo, ora ha anche la possibilità di dedicarsi alla beneficenza ogni volta che vuole. Da sempre attivista e impegnata sul fronte sociale, anche in occasione del giorno del Ringraziamento ha rivelato il suo animo d'oro: ha aiutato un'associazione di Los Angeles a preparare il pranzo per i senzatetto.

Come ha trascorso il Ringraziamento Meghan Markle

Il Ringraziamento è una festività molto sentita dal popolo americano e Meghan Markle lo sa bene, basti pensare al fatto che ha passato la giornata al Downtown Women's Center, associazione che si è occupata di preparare il pranzo a 300 senzatetto di Los Angeles. La Duchessa non ha avuto paura di "sporcarsi le mani" e, complice la sua passione per la cucina, ha pensato bene di preparare personalmente i pasti per i bisognosi. La cosa che in pochi si aspettavano è che si sarebbe lasciata immortalare in versione comoda e casual con dei guanti di lattice alle prese con l'impasto di una torta di zucca.

Meghan Markle prepara il pranzo ai senzatetto

Meghan Markle in versione comoda

Siamo sempre stati abituati a vedere Meghan Markle elegantissima tra lunghi abiti principeschi, completi mannish e look bon-ton, ma nella sua normale quotidianità le cose sono ben diverse. A dimostrarlo è la foto comparsa dopo il ringraziamento sul sito web della Archewell Foundation, dove la Duchessa appare irriconoscibile mentre cucina. Indossa un cappello da baseball con la visiera, una felpa oversize in verde menta, la mascherina anti-covid sul viso, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta. In quanti direbbero che dietro quel look comodo si nasconde una delle star più famose al mondo?