Meghan Markle festeggia il compleanno con una novità: la duchessa lancia un nuovo prodotto

Meghan Markle aveva annunciato di essere alle prese con un nuovo progetto, o meglio con il lancio di un nuovo prodotto col suo marchio lifestyle. Ed eccolo! As Ever ha debuttato a inizio anno presentato come "un marchio che ho creato e in cui ho riversato il mio cuore". Il prodotto che ha riscosso più successo è stato il miele, andato sold out in poco tempo. Ma la moglie del principe Harry si è cimentata anche con tisane, crêpes, biscotti, marmellata. E ora c'è una new entry, annunciata in concomitanza con il compleanno della duchessa.

Come ha festeggiato Meghan Markle in compleanno

Il 4 agosto la duchessa ha compiuto e festeggiato 44 anni. Anche stavolta ha preferito tenersi lontana dai riflettori, preferendo un'atmosfera più intima e privata. Nessun festeggiamento in grande stile, ma solo una cenetta con le persone care. Ha poi ringraziato famiglia e amici con un post su Instagram, in cui la si vede intenta a spegnere le candeline su una torta decorata con dei fiori. Ha rivolto un pensiero anche alla community virtuale, persone che non conosce fisicamente ma da cui sente provenire affetto e calore: "Sappiate che lo apprezzo" ha scritto. La cenetta si è svolta in uno dei suoi posti del cuore: il Funke di Evan Funke, ristorante nel cuore di Beverly Hills. La festeggiata si è anche fatta un autoregalo: il lancio di un nuovo prodotto del suo marchio As Ever.

Qual è il nuovo prodotto del brand

Il 4 agosto è stato annunciato l'arrivo della new entry del suo brand. Si tratta di qualcosa di molto diverso rispetto ai prodotti precedenti, che puntavano su una narrazione più riferita alla dimensione casalinga e domestica. Proprio da lì, però, è nata l'idea di qualcosa di più glamour e celebrativo: qualcosa capace di simboleggiare l'unione, l'amicizia, la voglia di stare insieme in allegria e festeggiare. Si tratta di un vino, bottiglie rese disponibili sullo shop il 5 agosto. Tre bottiglie costano 90 dollari. Il primo prodotto alcolico della linea lifestyle della duchessa era stato un Napa Valley Rosé del 2023: il nuovo è un Napa Valley Rosé del 2024. "Vorrete bere con gli amici al tramonto, brindando a un'estate di gioia" si legge.