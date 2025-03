I waffle verdi di Meghan Markle, è polemica: “Non sono fatti in casa, li ha acquistati”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle potrà pure aver detto addio alla Royal Family da anni ma non per questo si è "liberata" dell'attenzione dei media. Certo, considerando il fatto che ha appena lanciato uno show su Netflix tutto suo, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla notorietà, ma è chiaro che tra le sue intenzioni non c'era quella di scatenare polemiche. Nonostante ciò, è proprio quanto accaduto di recente, per la precisione quando si è mostrata alle prese con la preparazione di alcuni waffle verdi per San Patrizio: ecco cosa è accaduto e perché sono moltissimi coloro che hanno preso di mira l'ex Duchessa.

La ricetta dei waffle verdi di Meghan

Nella sua "nuova vita" americana Meghan Markle ama darsi da fare tra i fornelli (e lo ha dimostrato anche in With Love, Meghan) ma è solo negli ultimi giorni che è finita al centro delle polemiche a causa di un'originale ricetta. A San Patrizio ha postato sui social alcune Stories in cui preparava una colazione a base di waffle verdi, il colore simbolo della ricorrenza: il risultato sembrava essere super invitante, soprattutto perché il dolce era stato farcito con panna, mirtilli e kiwi, peccato solo che pare nascondesse un piccolo "trucco". In molti hanno notato che, nonostante la piastra dei waffle usata da Meghan fosse divisa in quattro parti, quelli immortalati sui social non avevano questo piccolo dettaglio "estetico".

L'impasto dei waffle verdi

Le critiche al dolce dell'ex Duchessa

Tanto è bastato agli haters di Meghan per urlare allo scandalo: in molti hanno insinuato che i waffle fossero stati acquistati al supermercato e non fatti in casa. "L’incessante compulsione di Meghan Markle a mentire su tutto è sconcertante, persino su qualcosa di banale come un waffle", "Ho visto subito la differenza quando ho visto il video", "Non riuscivo a capire il motivo per cui mentire sui waffle. Che tipo di persona dovrebbe fare una cosa del genere?", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sul web sulla questione. Alcuni, inoltre, nella ricetta hanno visto un chiaro omaggio alla regina Elisabetta II: con kiwi, mirtilli e panna l'ex Duchessa ha simulato una faccina molto simile a quella della defunta sovrana (che quando era ancora in vita regalò ad Archie proprio una piastra per i waffle).

I waffle di Meghan