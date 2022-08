Meghan Markle, compleanno intimo in famiglia: come ha festeggiato i 41 anni la duchessa Meghan Markle ha compiuto 41 anni lo scorso 4 agosto. Nessun party in grande stile: ha scelto di trascorrere la giornata in modo molto più intimo.

A cura di Giusy Dente

Quest'anno non ci sono stati festeggiamenti in grande stile in occasione del compleanno di Meghan Markle. La duchessa di Sussex sembra abbia definitivamente messo da parte le spese folli di qualche tempo fa. Anche l'anno scorso infatti per celebrare i 40 anni aveva scelto un profilo basso, affidando comunque l'organizzazione del party a un famoso event planner molto gettonato tra le celebrities. Nulla di paragonabile, insomma, a quanto fatto nel 2019 per il tanto discusso baby shower prima della nascita del piccolo Archie: lì davvero non si era badato a spese, con una festa di lusso durata 5 giorni e svolta a New York, costata ben 400 mila euro. La moglie del principe Harry adesso ha altre priorità e un diverso stile di vita.

I 41 anni di Meghan Markle

"Meghan Markle sta trascorrendo la giornata festeggiando con la famiglia e gli amici intimi", ha detto a ET un portavoce della duchessa. Anche quest'anno, dunque, Meghan Markle ha preferito dedicarsi completamente alla famiglia, celebrando il 41esimo compleanno con il marito e figli, le persone per lei più importanti. I quattro stanno trascorrendo una vita fino a qualche tempo inimmaginabile.

Harry e Meghan stupendo il mondo intero hanno lasciato Londra e si sono trasferiti a Montecito (California), hanno preso le distanze dagli obblighi e dai doveri derivanti dall'essere membri della famiglia reale inglese. Hanno insomma scelto la "normalità". I piccoli Archie e Lilibet stanno crescendo in un clima che non ha nulla a che vedere con quello di Bukingham Palace, dove l'ex attrice soffriva moltissimo la tensione, la poca libertà, le pressioni (e ha lamentato addirittura del razzismo nei suoi confronti).

I rapporti con la royal family sono al momento ancora un po' tesi, ma forse il ritorno a Londra di Harry e Meghan in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta ha riportato un po' di sereno, dopo tante incomprensioni. Non sono mancati gli auguri di Kate e William fatti sui social, anche se in modo un po' freddo e sbrigativo.

A questi si sono aggiunti anche quelli di Carlo e Camila. La duchessa di Sussex sembra completamente presa dal suo ruolo di madre e moglie, dalla sua vita negli USA, dalla "normalità" che tanto desiderava. Ha celebrato i 41 anni nel modo migliore: circondata da tanto amore.