Meghan Markle a pranzo con le amiche indossa la collana con incisioni personalizzate Meghan Markle ama i gioielli personalizzati, come il pendente a disco indossato per un pranzo con le amiche.

A cura di Giusy Dente

Festa di compleanno in ritardo, per Meghan Markle. La duchessa è nata il 4 agosto 1981 e ha compiuto da poco 42 anni. In realtà ha festeggiato assieme al marito e a un amico: è stata avvistata all'esterno di un ristorante italiano. Ma visto che in questi giorni Harry è lontano per motivi di lavoro, lei ne ha approfittato per fare il bis, con qualche giorno di ritardo: si è riunita con le amiche per fare un pranzetto tra ragazze.

La nuova vita di Meghan Markle

Per Meghan Markle la parentesi all'interno della royal family è stata dura: non si è mai integrata del tutto e si è rivelata incapace di reggere tutta quella pressione. Lei e Harry hanno fatto una scelta drastica, ma l'unica possibile per il loro benessere: lasciare Londra e ricominciare altrove, lontano dai royals. Ora vivono a Montecito con i loro due figli e portano avanti diversi progetti: c'è l'associazione Archewell e ci sono le iniziative nel mondo dei media.

Instagram @highbrowhippie

L'ultima novità, è l'acquisto dei diritti del libro Meet Me at the Lake che la coppia trasformerà in un film per Netflix. La duchessa nell'ultimo anno ha mantenuto un profilo basso. Non era con Harry nel giorno dell'incoronazione di re Carlo: è rimasta in California. Ha ridotto al minimo le apparizioni pubbliche e gli eventi ufficiali, è stata avvistata poche volte nel suo quartiere. Un'amica ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae sorridente e felice in un pranzo tra ragazze.

in foto: collana Ariel Gordon

Meghan Markle ama i gioielli personalizzati

Meghan Markle ha fatto una rara apparizione social, in una Instagram Story condivisa dall'imprenditrice Myka Harris, che gestisce un'azienda californiana. Con loro anche un'altra amica, la scrittrice Cleo Wade. Le tre si sono viste a pranzo, per celebrare con qualche giorno di ritardo il compleanno della duchessa. Canotta nera per la festeggiata, che ha aggiunto un dettaglio prezioso all'outfit casual: una collana con incisioni personalizzate. Meghan Markle è una fan dei gioielli di questo tipo, a differenza di Kate Middleton, che ha uno stile più classico.

Nella sua collezione ci sono una collana con delle costellazioni, in onore dei figli: ci sono la costellazione del Gemelli per Lilibet Diana (nata il 4 giugno) e la costellazione Toro per Archie (nato il 6 maggio). Possiede anche un ciondolo con simbolo di Venere e pugno di protesta, che rappresenta l'empowerment femminile, tema che le sta molto a cuore. La collana dell'ultima foto è un pendente a disco di Ariel Gordon. Costa tra i 2000 e i 3000 euro a seconda del tipo di incisione con cui viene personalizzata ed eventuale aggiunta di diamanti. Forse quella della duchessa reca i nomi dei due figli.