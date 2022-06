Matilde Gioli con i rasta ai capelli: la drastica svolta di stile per l’estate Camicia a righe sottili, viso pulito senza un filo di trucco, anelli argento e…dreadlock: l’attrice Matilde Gioli ha stupito i fan mostrandosi su Instagram con un look molto diverso dal solito.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è arrivata e il caldo torrido pure: per molte è la stagione giusta per dare una svolta al proprio stile tagliando i capelli o sfoggiando le treccine. Anche l'attrice Matilde Gioli ha deciso di cambiare radicalmente la propria immagine. Dopo il successo nei panni della dottoressa Giulia della fiction Rai "Doc – Nelle tue mani" ha detto addio al taglio di capelli corto e mosso e ha stupito i fan su Instagram mostrandosi…con i rasta!

Matilde Gioli senza trucco e con i dreadlock

L'ultima foto pubblicata da Matilde Gioli su Instagram ha incuriosito i fan perché l'attrice milanese appare radicalmente trasformata: nella foto in bianco e nero indossa una camicia a righe sottili e si mostra al naturale, senza un filo di trucco, più bella che mai. Ma a lasciare tutti a bocca aperta sono i suoi capelli: l'attrice nel corso degli anni è sempre stata fedele ai suoi capelli castani ondulati, e negli ultimi mesi ha sfoggiato un morbido taglio all'altezza delle spalle. Ora invece porta i dreadlock, le famose ciocche annodate su se stesse. Con ogni probabilità però si tratta di esigenze di copione: nella foto la vediamo in un camerino, intenta a leggere alcuni fogli, forse un nuovo copione.

L’attrice Matilde Gioli su Instagram

Nella caption della fotografia l'attrice scrive semplicemente "Maya": forse alluden al nuovo personaggio che si prepara a interpretare, calandosi in un nuovo stile molto diverso dal suo, con gioielli etnici e dreadlock. A ben vedere, infatti, anche in alcuni scatti precedenti porta i capelli legati all'indietro e nella coda di cavallo si intravedono i rasta. Nessuno stravolgimento drastico, quindi, ma più probabilmente un trucco di scena. Una cosa è certa: la foto ha fatto il piano di like in poche ore e Matilde Gioli è splendida in ogni versione!