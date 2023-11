Martina Colombari brilla al GialappaShow coi pantaloni di paillettes: segue il trend del full color I look monocolore sono la tendenza di stagione. Ha optato per il full color anche Martina Colombari, conduttrice per una sera al GialappaShow.

A cura di Giusy Dente

Martina Colombari in Luisa Spagnoli

Eccezionalmente, lo show comico della Gialappa è andato in onda di martedì, invece che col solito appuntamento del lunedì sera. Come sempre alla conduzione il Mago Forest, che in questa avventura televisiva sta avendo accanto a sé partner sempre diverse. Una settimana dopo Rocío Muñoz Morales è arrivata Martina Colombari al GialappaShow, in una puntata ricca di imitazioni, gag ed ospiti. Immancabili le imperdibili nuove puntate degli amatissimi Sensualità a Corte, 4 funerali e Tentescion Ailand. Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un look scintillante e coloratissimo.

Il look di Martina Colombari

Al GialappaShow si stanno passando il testimone diversi volti noti del mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrici. Hanno affiancato il Mago Forest, in queste settimane: Federica Nargi (con look total black), Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Ellen Hidding per fare alcuni nomi. Martina Colombari ha condiviso il palco col comico nella serata del 21 novembre. Per questo impegno televisivo, che fa seguito all'avventura di Pechino Express, la 48enne ha scelto un look glamour e scintillante. Sarà che l'aria del Natale già si inizia a respirare, ma non ha resistito al fascino dello sparkling, che di solito è un must nel periodo delle feste natalizie tra paillettes, strass, cristalli e glitter.

La conduttrice ha scelto un look monocolore, in una calda tonalità aranciata. Si è affidata a Luisa Spagnoli, un outfit della collezione Autunno/Inverno 2023-24. La camicia in seta con scollo a V fatto a incrocio ha maniche lunghe con polsini e drappeggi sulle spalle. Costa 340 euro. I pantaloni a zampa d'elefante in tessuto stretch sono interamente rivestiti di paillettes. Costano 390 euro. Per completare il look monocormatico, la showgirl ha aggiunto anche una cintura con fibbia dorata e per finrie décolleté lucide col tacco a spillo.

Spopola il full color

Sembra sia la stagione del full color e tante celebrity stanno optando per il monocromatico. Chiara Ferragni ha scelto il total pink per un fine settimana in Svizzera, Diletta Leotta ha abbinato camicetta crop e gonna in maglia all'insegna del nude, Shakira si è vestita di rosso dalla testa ai piedi per la ventesima edizione dei Premios Juventud. Total red per la principessa del Galles: anche Kate Middleton si è fatta conquistare dal monocolor.