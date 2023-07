Shakira col mini dress asimmetrico: il look monocolore è rosso dalla testa ai piedi Shakira ha partecipato alla ventesima edizione dei Premios Juventud con un look rosso fuoco.

Shakira in Mugler

Anche se tutti la conoscono come cantante, Shakira è molto impegnata anche nel terzo settore. Alcune cause le sono particolarmente a cuore e si batte soprattutto in nome dei bambini in difficoltà della Colombia. Proprio per questo nel 1997 ha dato vita alla Pies Descalzos Foundation. L'associazione tutela l'infanzia, fornisce educazione, supporto, cibo e cure mediche alle comunità svantaggiate del Paese. Proprio per questa sua attività filantropica, la cantante ha ritirato otto premi tra cui il premio Agent of Change alla ventesima edizione dei Premios Juventud.

Il discorso di Shakira

Shakira ha preso parte alla serata di premiazione assieme ai due figli, che erano tra il pubblico. La star colombiana è mamma di due bambini nati durante la relazione col calciatore Gerard Piqué, uno nato nel 2013 e uno nel 2015. I due si sono lasciati a causa di un tradimento di lui, diventato poi argomento di una canzone che ha spopolato, piena di accuse, riferimenti personali e frecciatine.

Shakira ritira il premio Agent of Change

La coppia è stata al centro del gossip per settimane e proprio per questo la cantante ha chiesto rispetto soprattutto in nome dei due figli piccoli, inseguiti e spiati dai paparazzi alla ricerca di scoop. Proprio a Milan e Sasha si è rivolta Shakira nel suo discorso, incentrato sulle speranze che nutre verso il futuro:

Shakira in Mugler

Voglio che i miei figli capiscano che per essere un agente del cambiamento non devi essere per forza una popstar. Non dovete per forza avere una fondazione, essere dei politici o occupare una posizione di potere, né essere ricchi o famosi. Per essere agenti del cambiamento dovete saper distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Dovete essere convinti che è possibile cambiare le cose e non permettere a nessuno di farvi pensare il contrario.

Shakira durante i Premios Juventud

Il look di Shakira

Per l'occasione, Shakira ha puntato su un look rosso fuoco. Ha scelto una creazione firmata Mugler: il mini dress aderente avvolge il corpo in una nuvola di tulle. È un abitino monospalla con dettaglio cut-out, gonna leggermente drappeggiata e pannello che dalla vita scende verso il basso.

in foto: abito Mugler

Costa circa 2100 euro. Ha abbinato anche un paio di maxi occhiali da sole trasparenti e una pochette tempestata di micro cristalli, tutto dello stesso colore. Rosse anche le scarpe con tacco vertiginoso. Il periodo buio per la star colombiana è passato ed è tornata in pista più carica che mai. Ha già pubblicato un altro singolo di successo, anche se i guai non mancano. Più che sul fronte sentimentali, ora riguardano il settore economico: è stata aperta un'inchiesta contro di lei per presunta frode fiscale, in Spagna.