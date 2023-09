Chiara Ferragni in total pink: look monocolore fluo per il fine settimana in Svizzera L’influencer ha postato una foto vestita di rosa per il suo week end fuori porta, i dettagli dell’outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni in Max & Co. per Anna Dello Russo (Instagram @chiaraferragni)

Chiara Ferragni si concede un fine settimana in Svizzera e lo fa con un look dai colori fluo. Dopo il weekend dedicato alla festa di matrimonio della sorella Francesca, l'influencer ha scelto di postare sui suoi canali social una foto in cui posa sfoggiando un outfit rosa shocking dalla testa ai piedi.

Che brand ha scelto Chiara Ferrgani

I capi sono tutti firmati Max & Co. e fanno parte della collezione De-Coated, disegnata da Anna Dello Russo. La co-lab con la celebre fashion editor si inserisce all'interno di un progetto più ampio della label del gruppo Max Mara: &Co.llaboration, che ha visto partnership anche con Duro Olowu e Efisio Rocco Marras. La capsule, svelata alla Milano Fashion Week di febbraio, è ora disponibile nei negozi ed è caratterizzata da abiti sartoriali dalle silhouette classiche, rivisitati con colori sgargianti.

Chiara Ferragni in Max & Co. per Anna Dello Russo (Instagram @chiaraferragni)

I dettagli del look da Barbie di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni fa fatica a staccarsi dal Barbiecore che ha dominato quest'estate scegliendo tutti i capi rosa della collezione. I pantaloni a vita media sono realizzati in crêpe tecnico fluo e sono caratterizzati da linee diritte e morbide con piega stirata, hanno tasche inserite ai fianchi e un valore di 159 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni contro il dress code da matrimonio: alle nozze degli amici mostra le gambe in mini

Chiara Ferragni in Max & Co. per Anna Dello Russo (Instagram @chiaraferragni)

L'influencer ci ha abbinato un maglioncino cropped in blend di lana a girocollo e maniche lunghe dai bordi a coste realizzato con filato sostenibile. Il capo ha un valore di 139 euro. Infine, Ferragni ha concluso l'outfit con una giacca da 369 euro sempre della stessa tonalità, un blouson di vernice dai volumi morbidi, bordi aderenti in maglia a costine e lunghezza ai fianchi, il collo a camicia e le tasche utility.