Kate Middleton incanta col maxi fiocco sul cappotto: perché si è vestita di rosso Look total red per la principessa, che ha dato il benvenuto nel Paese al presidente sudcoreano e sua moglie.

A cura di Giusy Dente

William e Kate

William e Kate Middleton hanno accolto il presidente coreano Yoon Suk Yeol e sua moglie, la first lady Kim Keon Hee, impegnati in una visita di Stato che durerà fino a giovedì 23 novembre. I quattro si sono recati a bordo di una carrozza alla Horse Guards Parade per il saluto ufficiale del re e della regina. Tradizione vuole che in caso di visite di Stato, sia l'erede al trono a dare la prima accoglienza. Così come in passato era toccato a Carlo e Camilla, quando era sul trono la regina Elisabetta, ora a farlo devono essere i principi del Galles. Per la coppia non è stata la prima volta in queste vesti. Hanno già assunto questo ruolo in occasione della prima visita di stato del trono di Carlo III, esattamente un anno fa, quando era giunto nel Paese il presidente del Sud Africa, Cyril Ramaphosa. Stavolta per l'occasione Kate Middleton non si è smentita in quanto a eleganza e stile.

Kate Middleton in rosso

Dopo il pranzo a Buckingham Palace e la visita di una mostra nella Pinacoteca di Buckingham Palace, la coppia coreana ha deposto una corona al Memoriale della Guerra di Corea, in occasione del 70esimo anniversario della fine del conflitto. Questa sera si terrà un sontuoso banchetto di stato nella sala da ballo di Buckingham Palace, durante il quale re Carlo e il presidente terranno i loro discorsi. Kate Middleton per la giornata ha puntato tutto sul rosso e ha messo momentaneamente da parte i tailleur che le abbiamo spesso visto addosso in queste settimane, durante i suoi impegni ufficiali. Stavolta, data l'occasione, ha puntato si qualcosa di più sofisticato, tornando ai suoi amati abitini bon ton con cappotto abbinato.

Kate Middleton in Catherine Walker

Per la cerimonia di benvenuto, la principessa del Galles ha indossato un cappotto-mantella impreziosito da fiocco firmato Catherine Walker (il suo brand preferito), con cappello a tesa larga abbinato. Rossi anche l'abito sottostante, le décolleté scamosciate di Gianvito Rossi e la pochette Miu Miu. Il cappottino non è una new entry del guardaroba reale: è lo stesso sfoggiato al concerto di Natale del 2021. Impossibile non notare ai lobi gli orecchini pendenti con zaffiri e diamanti della defunta principessa Diana e l'iconico anello di fidanzamento da cui non si separa mai, anche questo con diamanti e zaffiri blu.

I principi del Galles

Outfit monocolore anche per la seconda parte della giornata, quando la coppia reale ha accompagnato il presidente e sua moglie a visitare una mostra all'interno di Buckingham Palace. In questo caso, la moglie del principe William ha confermato la predilezione per il dettaglio oversize a forma di fiocco, ma stavolta applicato su un cappottino con bottoni.

Da sinistra: Kate Middleton, Kim Keon Hee, Yoon Suk Yeol, principe William

Il significato del rosso

La scelta del rosso non ha nulla a che vedere col periodo natalizio sempre più vicino. Potrebbe invece essere un omaggio alla bandiera della Corea del Sud, che contiene proprio questa tonalità. Kate Middleton ha aggiunto poi i gioielli con pietre blu, secondo colore della bandiera. Per nulla casuale la scelta di colori principe William, in completo blu con cravatta rossa.