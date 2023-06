Federica Nargi è dark al GialappaShow: diventa conduttrice tra minidress e tute stringate Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GialappaShow e ad affiancare il mago Forest c’era Federica Nargi. Ecco cosa ha indossato l’ex velina per ricoprire i panni di co-conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

La Gialappa's Band è tornata in tv con uno spettacolo tutto suo, si chiama GialappaShow, è ispirato agli iconici Mai dire e va in onda ogni domenica in prima serata su TV8. Questa settimana l'appuntamento è stato posticipato al lunedì ma non per questo è stato meno esilarante: tra Brenda Lodigiani che ha dato consigli nei panni di Orietta Berti e Galeazzo Italo Mussolini che ha presentato il suo improbabile libro, la nuova puntata è stato un trionfo. Il mago Forest è il "padrone di casa" e, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa, questa volta si è ritrovato accanto a Federica Nargi. L'ex velina si è trasformata in presentatrice e non ha rinunciato allo stile: ecco i look che ha sfoggiato sul palco.

Il minidress con le rose di Federica Nargi

Federica Nargi è stata la conduttrice d'eccezione della quarta puntata del GialappaShow e in fatto di stile ha dato decisamente del "filo da torcere" alle star che l'hanno preceduta. Prima di lei c'erano state Paola di Benedetto in catsuit, Cristina Chiabotto col completo rosa, Giulia Salemi con gonna e top vitaminici.

Federica Nargi in Magda Butrym

Ora l'ex velina ha portato sul palco di TV8 un mood dark ma allo stesso tempo super sensuale. Per le prime apparizioni ha scelto un minidress aderente e iper femminile firmato Magda Butrym, un modello con la scollatura all'americana ma con un cut-out al centro del seno decorato con dei petali in tinta. Non è mancato il tocco scintillante con dei sandali gioiello col tacco a spillo.

Abito Magda Butrym

Federica Nargi con la jumpsuit stringata

Nel corso della puntata la presentatrice si è cambiata e, sebbene non abbia rinunciato al total black, ha cambiato stile. Niente più gonne, ha preferito una catsuit con pantaloni a zampa e top strapless aderente e stringato sul davanti. Anche in questo caso non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo che hanno contribuito a slanciare ancora di più la sua figura. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Federica Nargi ha incantato tutti nei panni di conduttrice, dando prova di essere un'artista talentuosa oltre che un'indiscussa icona di bellezza e di stile.