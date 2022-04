Marica Pellegrinelli in rosa presenta il nuovo fidanzato William Djoko Marica Pellegrinelli ha presentato ufficialmente il nuovo fidanzato: si tratta del produttore musicale William Djoko, che ha partecipato con lei a un evento organizzato da Etro. La modella è apparsa felicissima e glamour in un competo rosa che si rivelerà perfetto per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Marica Pellegrinelli è più felice che mai: dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e la successiva relazione con Charley Vezza sembra aver ritrovato l'amore. Quale migliore occasione di un evento mondano milanese per presentare il nuovo compagno? È proprio quanto fatto durante una serata glamour organizzata dalla Maison Etro per presentare la nuova Liquid Paisley Collection. La modella non solo è apparsa raggiante e innamorata al fianco di William Djoko, ha anche sfoggiato un adorabile completo rosa che si rivelerà perfetto per la primavera: ecco chi ha firmato il suo outfit all'insegna del pink.

La storia d'amore tra Marica Pellegrinelli e William Djoko

Marica Pellegrinelli non si è presentata sola al party di Etro, ci ha partecipato in compagnia del nuovo compagno, il produttore musicale William Djoko. Così facendo, ha ufficializzato la relazione, confermando i gossip che parlavano di lei da diverso tempo. I due si sarebbero conosciuti e innamorati la scorsa estate durante una vacanza a Ibiza e da allora non si sarebbero più lasciati, tanto da essere pronti per vivere la relazione sotto i riflettori. Lui è appena tornato da una tournée in America, lei è sempre impegnata tra gli eventi mondani milanesi e, una volta ritrovatisi, non hanno esitato a scambiarsi baci e tenerezze di fronte i fotografi. Insieme non sono forse adorabili?

Marica Pellegrinelli in Etro

Il look total pink di Marica Pellegrinelli

Essendo un'indiscussa icona di bellezza e di stile, Marica Pellegrinelli non poteva che sfoggiare un look all'insegna del glamour per l'evento fashion. Naturalmente ha puntato tutto sull'originalità di Etro, sfoggiando un completo decorato con l'iconica stampa Paisley in total pink. Ha abbinato un paio di pantaloni ampi e alla caviglia a una giacca-camicia over, ha tenuto quest'ultima aperta così da lasciare in vista il crop top cut-out in verde smeraldo (dettaglio che ha creato un adorabile effetto color block. Ha poi completato il tutto con una mini bag sempre a stampa Paisley ma in verde e con un paio di sandali col tacco medio e quadrato. Cos'è, però, che la rende ancora più raggiante? Il sorriso che ha sempre stampato sul viso grazie all'amore ritrovato.