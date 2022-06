Marica Pellegrinelli dà il via all’estate: il bikini “effetto spugna” ricorda gli anni ’90 Marica Pellegrinelli è in vacanza in Albania e ha approfittato di una giornata passata al mare per sfoggiare il suo primo bikini dell’estate. È colorato, sgambato e ricorda in modo impressionante i modelli “di spugna” che hanno spopolato negli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora diverse settimane all'inizio dell'estate ma, complice l'arrivo del caldo tropicale, sono moltissime le persone che si sono concesse delle vacanze in riva al mare, così da non soffrire troppo le temperature bollenti degli ultimi giorni. Le star non fanno eccezione, anzi, si servono dei social per documentare i loro viaggetti e i loro weekend fuori porta. Marica Pellegrinelli è solo una delle tante a essersi lasciata immortalare su una spiaggia da sogno e non poteva non cogliere l'occasione per sfoggiare un bikini trendy: il suo primo due pezzi dell'estate sembra essere di spugna e ricorda il modello che ha spopolato negli anni '90.

Marica Pellegrinelli rilancia il costume goffrato

Ricordate i costumi goffrati che sembrano essere di spugna? Negli anni '90 hanno letteralmente spopolato e i nostalgici saranno lieti di sapere che è arrivato il momento di rispolverarli. Il motivo? Sono tornati in gran voga e a dimostrarlo è stata Marica Pellegrinelli. Durante la vacanza in Albania sembra non poterne fare a meno, basti pensare al fatto che ne ha sfoggiato un modello viola acceso per una giornata passata su una spiaggia incontaminata del paese, dando ufficialmente il via alla stagione estiva. Il suo primo bikini dell'anno ha il tanga sgambatissimo e il reggiseno senza coppe e con le spalline larghe, proprio come si portava nei mitici nineties.

Marica Pellegrinelli con occhiali Marc Jacobs

Il look da spiaggia di Marica Pellegrinelli

Per completare il tutto la Pellegrinelli ha scelto degli shorts neri corti, a vita alta e con gli orli sfrangiati, li ha portati sbottonati, così da mettere in risalto sia gli slip del bikini che la sua forma fisica da urlo. Ha poi sfoggiato un paio di occhiali da sole di Marc Jacobs e ha tenuto tra le mani una borraccia col tappo rosa. Per quanto riguarda i capelli, li ha lasciati sciolti e fluenti, anche se questo hairstylist non è propriamente l'ideale quando le temperature sono bollenti. Al motto di "Dammi tre parole" Marica ha documentato la spensieratezza della sua vacanza, anche se a far trapelare la felicità che prova è il sorriso che ha sempre stampato sulle labbra.