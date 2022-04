Mariasole Pollio torna in tv con il look scintillante: abbina l’abito griffato al make-up fluo Ieri sera è andato in onda Battiti Live MSC Crociere e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la co-conduttrice Mariasole Pollio. Per il ritorno in tv ha scelto un outfit scintillante e griffato con un dettaglio fluo nel make-up.

A cura di Valeria Paglionico

Mariasole Pollio è tornata in tv, ieri sera è stata tra le protagoniste di Battiti Live MSC Crociere, il programma musicale di Italia 1 andato in onda in una inedita versione primaverile. Solitamente la giovane influencer gira i palcoscenici estivi al fianco di Elisabetta Gregoraci, mentre questa volta ha affiancato Elenoire Casalegno e la iena Nicolò Devitiis. Per l'occasione non ha rinunciato alla sua innata passione per la moda e, tra un abito scintillante e griffato, dei vertiginosi tacchi a spillo e un make-up vitaminico, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion.

Quanto costa il minidress di Mariasole Pollio

Quale migliore occasione del ritorno in tv per sfoggiare un look trendy e glamour? È proprio quanto fatto da Mariasole Pollio per la puntata primaverile di Battiti Live, sul cui palco è apparsa sofisticata, sensuale e trendy. Se la scorsa estate ha spaziato tra vestiti cut-out, completi coloratissimi e dettagli audaci, questa volta ha puntato tutto sull'originalità di Etro. Ha sfoggiato un mini abito tempestato di paillettes scintillanti a fondo nero con delle decorazioni geometriche in grigio, per la precisione un modello con le spalline sottilissime, la schiena scoperta e una scollatura generosa. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.845 euro.

Mariasole Pollio in Etro

Mariasole Pollio col make-up fluo

A completare l'outfit di Mariasole non è mancato un ulteriore accessorio griffato: l'influencer ha abbinato il minidress scintillante a un paio di sandali firmati Renè Caovilla, pre la precisione un modello nero col tacco a spillo e una spirale avvolta intorno alla caviglia (prezzo 1.055 euro).

Il make–up verde di Mariasole Pollio

Al di là delle paillettes, c'è stato un altro dettaglio che ha aggiunto un tocco luminoso al total outfit: la Pollio ha messo in risalto gli occhi con un appariscente ombretto verde fluo, preferendo dei toni super naturali per il resto del make-up. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, rendendo così super sinuosa la sua immagine. Mariasole riuscirà a diventare la it-girl più seguita dei social?