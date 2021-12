Il make up per Capodanno 2022: occhi scintillanti e labbra rosse Ombretti scintillanti e rossetti glitter: il make up di Capodanno 2022 è luminoso e metallizzato. Scopri tutte le idee da copiare e i prodotti da provare per il trucco dell’ultimo dell’anno.

A cura di Federica Ambrogio

Il make up di capodanno 2022 è scintillante è luminoso per il trucco labbra, mentre le labbra si vestono di rosso, sia nella versione opaca che in quella shiny. Un trucco che non passa inosservato e che mette in risalto occhi e labbra. I colori più gettonati per valorizzare lo sguardo sono ovviamente l'oro e l'argento, ma anche il blu, il viola e la palette dei grigi. Via libera poi a tutte le sfumature di rosso per le labbra, da abbinare non solo all'outfit ma anche al tipo di carnagione per esaltare al meglio il proprio incarnato. Scopri nella gallery tutte le idee make up a cui ispirarsi e i prodotti da provare per il trucco del 31 Dicembre!

Il make up occhi di Capodanno 2022

Parola d'ordine: scintillante. Il make up di Capodanno è luminoso e metallizzato, regala luce agli occhi mettendoli in primo piano. Non c'è una regola precisa per la scelta delle sfumature, a patto che si abbinino al colore degli occhi e al rossetto indossato. Via libera a tutte le nuance metallizzate, dall'oro al bronzo perfette per gli occhi nocciola all'argento e al blu elettrico ideali per esaltare gli occhi più chiari. Se vuoi un trucco davvero luminoso potrai osare anche con i glitter, da applicare al centro della palpebra fissandoli con uno spray per aumentare la tenuta del trucco.

Se non vuoi rinunciare ad illuminare lo sguardo ma prediligi i make up semplici e raffinati potrai ad esempio applicare un ombretto color champagne, rosa o dorato su tutta la palpebra e poi realizzare una sottilissima linea di eye liner per definire la rima delle ciglia rendendo così lo sguardo ancora più magnetico. La palette perfetta per realizzare il trucco occhi di Capodanno è la Christimas Coffee di Too Faced, con 8 ombretti dal finish opaco oppure luminoso con un mix di toni neutri e colori vibranti. Se preferisci gli ombretti in crema invece, il prodotto che fa per te è Le Stylo Ombre Infini di Maria Galland Paris, un matitone ombretto nella nuance marrone bronzato che renderà intenso e magnetico lo sguardo.

Il trucco labbra per Capodanno 2022

L'ultima tendenza per il trucco labbra sono i rossetti glitter, da sfoggiare a Capodanno nella versione rosso fuoco. Se ami invece i toni più delicati per le labbra potrai scegliere anche delle versioni più neutre, indirizzandoti sempre su lipstick dal finish scintillante come il Dazzle Stick di KVD Beauty. Se non ami i rossetti dal finish glitter o metal però, potrai sempre scegliere di colorare le tue labbra con una tinta a lunghissima tenuta e a prova di brindisi come la Matte Liquid Lipstick di Kylie Cosmetics.