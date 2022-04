Le sopracciglia schiarite sono il trend dell’estate 2022: dalla decolorazione al make up Tra le tendenze make up della primavera/estate 2022 spiccano le sopracciglia schiarite: con la decolorazione per un effetto più duraturo, o con il make up per un risultato temporaneo.

A cura di Federica Ambrogio

Foto di @anxiouspeachh

Tra le nuove tendenze make up per l'estate 2022 emergono di nuovo le sopracciglia schiarite: chiarissime e a contrasto con il colore dei capelli, le sopracciglia chiare tendono a scomparire e a diventare letteralmente invisibili. Si possono ricreare decolorando il pelo se si vuole un risultato più duraturo oppure con il make up per un effetto temporaneo. Un trend che cambia completamente il viso modificandone i contrasti e stravolge lo sguardo: un look particolare e stravagante che permette anche di liberare maggiormente la fantasia nella creazione di make up stravaganti e artistici. Neanche a dirlo, su TikTok sono diventati virali i video tutorial su come schiarire le sopracciglia con fondotinta e correttore senza ricorrere alla decolorazione.

Tendenza sopracciglia schiarite

La nuova tendenza make up per la primavera/estate 2022 sono le sopracciglia chiare e impercettibili. Se sei bionda naturale potrai smettere di truccarle e tingerle, ma se le tue sopracciglia sono scure e folte abbiamo la soluzione per te, sia per un effetto momentaneo che per una durata più lunga. Le sopracciglia schiarite tornano di tendenza, proprio come abbiamo visto sulla passerella di Versace: annullano i contrasti del viso creando un look davvero particolare ed estroso. Lo sguardo sarà in primo piano anche se non più incorniciato dal contrasto con l'arcata sopracciliare e potrai creare make up ancora più particolari. Per un effetto duraturo, potrai decolorare le tue sopracciglia: ti sconsigliamo il fai da te, ma piuttosto rivolgiti ad un centro estetico specializzato in sopracciglia. Essendo la zona molto vicina all'occhio bisogna fare ancora più attenzione per evitare irritazioni.

Come schiarire le sopracciglia con il make up

Se hai paura che la decolorazione sia troppo impegnativa e temi di non amare il risultato finale puoi schiarirle anche con il make up. Il primo prodotto da provare è il gel per le sopracciglia, scelto di almeno due o tre toni più chiaro rispetto al pelo della tua arcata sopracciliare. Non dovrai fare altro che pettinare la tua sopracciglia con il gel colorato facendo attenzione a distribuire il colore in modo omogeneo. Un altro suggerimento per schiarire le sopracciglia con il make up arriva da TikTok, la piattaforma dove spopolano le ultime tendenze beauty: in questo caso la sopracciglia viene schiarita con correttore o fondotinta.

Nei tutorial diventati virali su TikTok vengono utilizzati correttori bianchi o fondotinta molto chiari, applicati sulle sopracciglia attraverso uno scovolino. In questo modo si schiarisce la sopracciglia in modo temporaneo. Il correttore o fondotinta bianco sono utili anche per contrastare l'effetto giallino che si può ottenere con la decolorazione, o che può essere presente nella colorazione naturale della sopracciglia.