Mariasole Pollio al Primafestival in tailleur oversize: chi firma i suoi look

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2025 sta entrando nel vivo e sono moltissimi gli spettatori che si stanno lanciando nel "toto-vincitore" dopo aver ascoltato tutti i brani in gara nella prima serata. Al di là di quello che succede sul palco dell'Ariston, c'è anche un altro evento che sta attirando non poco le attenzioni dei media: il Primafestival, che va in onda ogni sera subito dopo il Tg1 per dare qualche piccola anticipazione su ciò che succederà in puntata. La grande rivelazione del programma è Mariasole Pollio, la conduttrice scelta da Carlo Conti per affiancare Gabriele Corsi e Bianca Guaccero in questa inedita esperienza: ecco tutti i suoi look destinati a fare tendenza.

Cosa ha indossato Mariasole Pollio nella quarta puntata di PrimaFestival

L'avevamo conosciuta prima come attrice in Don Matteo, poi come inviata speciale a Battiti Live, ora ritroviamo Mariasole Pollio al timone di PrimaFestival, il programma di successo che anticipa le serate sanremesi su Rai 1. Oggi, in occasione della puntata andata in onda a pochi minuti dalla seconda puntata della kermesse canora, è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha optato per un tono neutro, il beige, ma con un tailleur in raso di The Andamane con giacca dalla silhouette oversize, con le spalline imbottite e l'abbottonatura monopetto laterale. Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli gold di Rêverie, dagli anelli agli orecchini, tutti maxi e rigidi.

Lo stile di Mariasole Pollio a Sanremo 2025

Mariasole Pollio ha dato prova di essere un'icona fashion e contemporanea fin dalla prima puntata di PrimaFestival, programma che ha inaugurato in un mini dress scintillante di Smortmax, un modello fasciante, con le maniche lunghe, il collo alto e una cascata di cristalli all-over.

Nell'appuntamento successivo ha puntato sull'audacia di David Koma con un abitino corto total black caratterizzato da una profondissima scollatura "tenuta chiusa" da una catena. A rendere ancora più aggressivo il look sono stati un paio di stivali pink di Le Silla. A pochi minuti dal primo appuntamento con Sanremo, invece, ha scelto l'eleganza senza tempo di un lungo abito di Emporio Armani, la cui particolarità sta nella scollatura asimmetrica. Insomma, Mariasole sembra essere destinata a diventare un'icona fashion super seguita: in quante prenderanno ispirazione dai suoi look?