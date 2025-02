video suggerito

Mariasole Pollio e la chiamata per il Prima Festival: “La scorsa estate inviai un messaggio a Carlo Conti” Mariasole Pollio nella diretta Instagram di Fanpage.it ha raccontato com’è nata la sua partecipazione a Prima Festival. Inviò un messaggio a Carlo Conti la scorsa estate: “Mi piace pensare che ci ho messo un po’ di magia in questa cosa”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Nella diretta Instagram di Fanpage.it a poche ore dall'inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2025 è intervenuta Mariasole Pollio, conduttrice del Prima Festival insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. La giovane ha raccontato di aver assistito alle prove dei Big in gara e di essersi emozionata con la canzone di Simone Cristicchi. Poi ha svelato come è arrivata la proposta di partecipare al Prima Festival: "Inviai un messaggio a Carlo Conti la scorsa estate".

Le parole di Mariasole Pollio

Mariasol Pollio a poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha raccontato il seuo debutto al Prima Festival: "Sto bene, il red carpet è stato bellissimo. Sono tutti molto affettuosi. Stasera torniamo, vediamo cosa succederà. Abbiamo già visto alcuni infortuni, direi ora basta" ha scherzato prima di commentare l'incontro con Fedez sul red carpet. Il rapper si è presentato in passerella con delle lenti a contatto nere e la conduttrice ha dichiarato:

Devo dire la verità, quando l'ho visto di sfuggita durante le prove, mi sono impressionata. Non l'avevo visto bene negli occhi, avrà visto una pazza che si è fermata e l'ha guardato così. Sul red carpet ho capito che erano delle lentine.

In vista della serata di stasera, ha poi aggiunto: "Sono curiosa di vedere Achille Lauro, di vedere cosa metterà in scena. Ho già visto tutte le prove. Sono curiosa di vedere i super ospiti, Jovanotti ha sconvolto tutto il cuore dell'Ariston. Ne vedrete delle belle questa sera, non avete idea". Poi sulla presenza di Fedez e Tony Effe sul palco dell'Ariston: "Per ora tutto tace".

La chiamata per il Prima Festival: "Inviai un messaggio a Carlo Conti"

Mariasole Pollio ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato il periodo d'oro che sta vivendo. "Per me questo momento è magico. Il lavoro è tanto, enorme, ci stiamo dedicando a questa cosa dal 30 gennaio. Mi sembra che i risultati stanno arrivando. Nonostante l'emozione e l'entusiasmo, sono arrivata qui con l'idea di essere pronta". Ha poi rivelato un aneddoto legato alla sua partecipazione alla kermesse: "La scorsa estate con Pippo Balestrieri stavamo parlando e ci siamo detti "Mandiamo un messaggio a Carlo e facciamogli i complimenti. Fagli presente che ti piacerebbe prendere parte al Festival", mi disse lui. Gliel'ho mandato, mi piace pensare che ci ho messo un po' di magia in questa cosa". Poi arrivò la chiamata ufficiale: "Sapevo che Carlo aveva espresso il piacere di avermi a bordo della squadra. Poi abbiamo parlato ed è arrivato l'annuncio al Tg1".