Maria Laura del Belgio sposa William Isvy: il Royal Wedding con velo ricamato e tiara di diamanti La principessa Maria Laura del Belgio ha sposato William Isvy lo scorso weekend, diventando protagonista di uno spettacolare Royal Wedding. Ha rispettato la tradizione dell’abito total white, aggiungendo un tocco prezioso con una tiara di diamanti “storica”.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è stata una giornata speciale per il Belgio: la principessa Maria Laura, la nipote dell'ex re Alberto II e di Paola Ruffo di Calabria, ha sposato William Isvy, un noto banchiere anglo-francese. Si è trattato di un Royal Wedding a tutti gli effetti ma la cosa particolare è che è stato diviso in "due tempi": in mattinata si è tenuta la cerimonia civile dinanzi a 35 invitati, nel pomeriggio i due hanno pronunciato il fatidico sì durante un romantico rito religioso celebrato nella Cattedrale dei Santi Michele e Gudula. La sposa è apparsa meravigliosa in total white e non ha rinunciato alla tiara di diamanti da perfetta principessa.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Maria Laura del Belgio

Dopo essere diventati ufficialmente marito e moglie al municipio di Bruxelles, Maria Laura del Belgio e William Isvy si sono recati nella Cattedrale dei Santi Michele e Gudula, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia religiosa.

Il primo bacio tra Maria Laura del Belgio e William Isvy

La sposa è arrivata al braccio del padre, il principe Lorenz d'Austria-Este, apparendo meravigliosa ed emozionata in un sontuoso abito total white. Si tratta di un creazione dalle linee pulite e dall'eleganza senza tempo realizzata appositamente per lei da Vivienne Westwood. La stilista ha confezionato una sinuosa sirena con strascico e bustier dalla scollatura morbida leggermente a barca, mettendo in risalto l'innata regalità della principessa.

La principessa Maria Laura in Vivienne Westwood

La storia della tiara della principessa Maria Laura

Non poteva mancare il classico velo, per la precisione un modello lunghissimo a cattedrale ricamato che ha tenuto agganciato a una scintillante coroncina in diamanti e platino. Si tratta di un gioiello storico chiamato Savoy-Aosta diamond tiara, apparteneva alla principessa Anna d'Orléans, che la indossò per la prima volta nel 1927 durante il matrimonio con il cugino Amedeo d'Aosta, morto in Africa durante la Seconda guerra mondiale. Dopo essere stata conservata a lungo in Italia, la corona è finita in Belgio grazie al principe Lorenz, il nipote della principessa Anna.