Maria Grazia Chiuri, la stilista italiana è tra le donne over 50 più influenti al mondo Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior da oltre 5 anni, sta vivendo la sua epoca d’oro a 57 anni. Forbes l’ha inserita tra le 50 donne over 50 più influenti al mondo, celebrando il suo animo visionario e i suoi infiniti successi nella moda.

A cura di Valeria Paglionico

Genio creativo, simbolo di femminismo, stilista visionaria e contemporanea, prima donna a capo di Dior: Maria Grazia Chiuri non è solo uno dei più grandi nomi della moda, è anche una donna "da record" e il suo ultimo successo ne è l'ennesima dimostrazione. La designer ha infatti raggiunto un nuovo importante traguardo, dando prova del fatto che non bisogna temere i 50 anni. Dopo aver rivoluzionato la nota Maison francese, della quale è direttore creativo dal 2016, è entrata nella classifica di Forbes dedicata alle 50 donne over 50 più talentuose e influenti al mondo. A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha commentato la notizia con ironia dicendo: “Che io abbia più di 50 anni lo sanno tutti, ma sapevate che sono tra le Forbes 50 over 50?”.

Forbes celebra Maria Grazia Chiuri

A 57 anni Maria Grazia Chiuri sta vivendo la sua epoca d'oro: è a capo di Dior da 5 anni e mezzo e ha avuto il merito di portare alla Maison una ventata di freschezza, modernità e sensualità, riuscendo a raccontare storie preziose e a lanciare importanti messaggi attraverso i suoi abiti. Già prima di debuttare nella Maison francese era tra i grandi nomi del fashion system, lavora nel settore da oltre 25 anni, ha collaborato con Fendi e Valentino, firmando alcuni dei capi simbolo delle due griffe. Forbes l'aveva già inserita tra le 100 donne italiani vincenti nel 2018 ma oggi ha voluto celebrarla ancora una volta, mettendo in risalto la sua capacità di ispirare nuove correnti creative.

Chi sono le italiane nella 50 Forbes over 50

Nella lista di Forbes ci sono molte altre donne over 50 passate alla storia, da Özlem Türeci, co-fondatrice di BioNTech, l’azienda che ha sviluppato insieme a Pfizer il vaccino anti Covid-19, a Christine Lagarde,cpresidente della Banca centrale europea, fino ad arrivare a Kristalina Georgieva, economista e politica bulgara alla direzione operativa del Fondo monetario internazionale. Maria Grazia Chiuri non è l'unica italiana, a "farle compagnia" ci sono anche altri grandi nomi di spicco del nostro paese, prima tra tutte la collega Donatella Versace, che si è aggiudicata il quarto gradino del podio. Barbara Jatta, la direttrice Musei Vaticani, Stefania Triva, CEO di Copan, azienda di Brescia specializzata nella produzione di test per accertare la positività al Covid: sono loro le altre due italiane che sono diventate un punto di riferimento internazionale nel loro settore.