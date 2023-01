Margot Robbie risponde alle critiche sui look: sul red carpet di Babylon incanta con il maxi spacco A pochi giorni dall’uscita nelle sale del film Babylon, l’attrice protagonista Margot Robbie ha incantato tutti con un abito celeste che omaggia un genio creativo della moda italiana.

A cura di Beatrice Manca

Per i fan di Damien Chazelle l'attesa è finita: giovedì 19 gennaio esce al cinema Babylon, il film con Brad Pitt che racconta gli eccessi e il glamour dello show business negli anni Venti. Protagonista indiscussa è l'attrice Margot Robbie, impegnata in un tour internazionale di promozione del film. Dopo l'apparizione londinese in rosso Valentino ha cambiato stile, scegliendo un abito azzurro con maxispacco per la premiere australiana di Sydney.

Margot Robbie ‘risponde' alle critiche sui look

Margot Robbie è una vera e propria icona di stile: ai Golden Globe ha brillato con un abito a sirena Chanel rosa cipria che ha richiesto 750 ore di lavorazione. L'attrice non è più legata alla Maison francese da un rapporto di esclusiva e durante il tour promozionale ha scelto di indossare nuovi brand, soprattutto italiani. I suoi look, curati dalla stylist Kate Young, stanno sperimentando con silhouette da diva retrò in omaggio al suo personaggio nel film Babylon, ambientato nella ruggente e caotica Los Angeles degli anni Venti. A Londra aveva scelto un abito-cappa rosso di Valentino, scelta che però i fan non avevano apprezzato particolarmente perché, secondo i detrattori, la "copriva" senza valorizzarla. L'ultimo look va nella direzione opposta: un abito scollato e aderente con un maxi spacco laterale.

Margot Robbie in custom Atelier Versace

Margot Robbie sfila sul red carpet con il maxispacco

Il look celeste di Margot Robbie è firmato Atelier Versace: un abito con corpetto "a punta", dettaglio signature del brand, spalline sottili e un lieve drappeggio su un fianco. Se vi sembra familiare avete buon occhio: il look si ispira a un abito disegnato da Gianni Versace nel 1995. La versione indossata da Margot Robbie ha un dettaglio nuovo: un profilo in pizzo rosso sulla gonna, forse un omaggio al look più iconico del suo personaggio, Nellie, in Babylon.