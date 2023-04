Margot Robbie, la dieta per trasformarsi in Barbie: niente dolci e pochi carboidrati Margot Robbie è l’attrice scelta per interpretare Barbie nel film omonimo che arriverà al cinema il 20 luglio. Cosa ha fatto per trasformarsi nell’iconica bambola? Ha seguito una dieta molto rigorosa: ecco quale.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 20 luglio arriverà in tutti i cinema americani e italiani il film Barbie firmato dalla regista Greta Gerwig e prodotto da Warner Bros. Sul grande schermo la bambola più famosa al mondo prenderà vita grazie a Margot Robbie, l'attrice scelta per interpretarla accanto a grandi nomi come Ryan Gosling (alias Ken) e Dua Lipa (alias Barbie Sirena). Da sempre la diva vanta una bellezza mozzafiato e un fascino irresistibile ma come ha fatto a trasformarsi in una Barbie in carne e ossa? Con una dieta pensata ad hoc per lei: ecco qual è il regime alimentare super rigoroso che ha seguito per mesi per ricoprire al meglio i panni dell'iconica bambola firmata Mattel.

La rigida dieta di Margot Robbie

Margot Robbie ha rilasciato un'intervista rilasciata a Women's Health UK e ha raccontato ogni dettaglio del regime alimentare che ha seguito per interpretare Barbie. Precise esigenze di copione l'hanno obbligata a tenere sotto controllo le curve, il tutto attenendosi a una precisa dieta povera di carboidrati. Il cibo bandito? I dolci. A colazione punta quasi sempre su un porridge, mentre a metà mattinata non rinuncia mai a uno spuntino spezza-fame con un frullato ricco di nutrienti per rafforzare le difese immunitarie. A pranzo opta per una insalata di pollo, mentre a cena si concede una bistecca di tonno con patate dolci. L'attrice è inoltre ossessionata dal tè, l'ideale per drenare ma senza assumere calorie.

Margot Robbie in Barbie

Margot Robbie, dal pilates al sonno ristoratore

Naturalmente in questo rigido regime non è mancata l'attività fisica: il suo allenamento ideale è il pilates ma spesso si concede anche delle sessioni di boxe e sparring, sport scoperti mentre si preparava al film Suicide Squad. I suoi preferiti, però, sono le lezioni di ballo e il tennis, a cui si dedica quando non deve seguire un preciso training per un ruolo. L'attività che proprio non le piace? Il sollevamento pesi. Margot, inoltre, ha sottolineato l'importanza del sonno ristoratore, soprattutto se prima ci si dedica al totale relax tra maschere di bellezza, candele aromatiche e musica soft. Cosa fa in caso di giornate particolarmente stressanti? Un bagno profumato e schiumoso mentre sorseggia una birra.