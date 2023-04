Mare Fuori, chi ha vestito gli attori della serie tv e il significato dei look Il successo della serie tv Mare Fuori passa anche dai look degli attori: gli abiti che indossano spesso rivelano lati nascosti della loro personalità.

A cura di Beatrice Manca

Nel giro di tre stagioni, la serie tv Mare Fuori ha conquistato legioni di fan appassionati: merito delle appassionanti vicende dei personaggi, della sigla (ormai cult) e del cast giovane e talentuoso, che nel giro di poco tempo ha anche conquistato la Milano Fashion Week. Gli attori hanno uno stile personale molto ben definito fuori dal set, ma la moda gioca un ruolo importante anche nella serie televisiva: gli abiti che i personaggi indossano, infatti, servono a esplorare parti della loro personalità. In attesa della quarta stagione, diamo un'occhiata più da vicino ai costumi di Mare Fuori.

Chi ha firmato i costumi di Mare Fuori

Il lavoro fatto sui personaggi e sulla loro personalità passa anche da abiti, make up e acconciature: alcuni look hanno fatto tendenza, come le trecce alte di Crazy J (intrepretata da Clara Soccini). Dietro gli outfit della serie tv c'è il lavoro della costumista Daniela Salernitano, affiancata da Rossella Aprea per la terza stagione. Molti dei brand usati sul set sono Made in Italy, come Anthony Morato – che ha firmato le camicie animalier e tropicali di Edoardo Conte – o Stories Milano: le t-shirt colorate indossate da Carmine e Ciro appartengono al brand sostenibile fondato da Stefano Giordano.

Matteo Paolillo in Anthony Morato

Il ruolo della moda in Mare Fuori

I capi spesso riflettono gli stati d'animo di chi li indossa. Prendiamo ad esempio Edoardo Conte (Matteo Paolillo) uno dei personaggi più accattivanti dello show: le camicie con stampe graffianti rappresentano la sua ambizione e la sua energia. Al contrario, il commissario Esposito indossa completi classici, in toni sobri, che riflettono la sua serietà. O ancora: Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice Paola Vinci, è spesso vestita di blu, il colore della riflessione e della cura verso gli altri. Tutti pronti per la quarta stagione della fiction?