Manuela Arcuri, il matrimonio con tre abiti da sposa: dalla corona da principessa al look trasparente Manuela Arcuri ha ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha pubblicato le foto dell’evento sulle pagine di Chi. L’attrice ha sfoggiato tre diversi abiti da sposa, da quello principesco con tanto di corona di cristalli alla sirena dalle trasparenze audaci.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Manuela Arcuri ha coronato il suo sogno d'amore: ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco, l'imprenditore edile di Monterotondo con il quale sta insieme da oltre 10 anni. I due hanno reso pubblica la loro relazione nel 2010 e, dopo essersi sposati a Las Vegas nel 2013 e aver avuto il figlio Mattia, di 8 anni, ora hanno deciso di fare le cose in grande. Hanno organizzato una cerimonia spettacolare al Castello Odescalchi di Bracciano, pronunciando il fatidico sì davanti ai parenti e agli amici più cari. Il ricevimento si è tenuto in forma privata ma nelle ultime ore il settimanale Chi ha rilasciato alcune foto dell'evento in esclusiva. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? I tre abiti bianchi principeschi dell'attrice.

Manuela Arcuri in versione principessa per il matrimonio

Nel giorno del matrimonio sui social è trapelata un'unica foto del matrimonio di Manuela Arcuri, quella realizzata dal dentista dei vip Emanuele Puzzilli nella quale l'attrice appariva meravigliosa con un lungo abito avorio con la scollatura effetto tattoo. Ora sono state rilasciati gli scatti ufficiali delle nozze che hanno rivelato i tre diversi cambi look della sposa. Per la cerimonia in chiesa ha puntato su un principesco total white: ha infatti sfoggiato un appariscente vestito con maxi gonna di tulle e bustier di pizzo traforato, caratterizzato da una maxi scollatura con un collarino intorno al collo e da un incrocio posteriore che ha lasciato la schiena nuda. A completare il tutto non poteva mancare il lunghissimo velo di tulle, tenuto agganciato alla chioma sciolta e ondulata con una coroncina di cristalli da vera e propria regina.

Il servizio fotografico pubblicato su Chi

Tutti i look bridal di Manuela Arcuri

Per dare il via ai festeggiamenti Manuela ha poi puntato sull'abito color avorio con i decori floreali all-over, mentre per il taglio della torta col marito ha lasciato spazio alla sensualità. A fine serata si è infatti cambiata per la terza volta e ha indossato una sinuosa sirena effetto nude, un modello dalle trasparenze audaci lungo tutta la silhouette, con dei ricami scintillanti sui fianchi e un originale bustier steccato con delle maniche-camicia aperte sui lati. Cosa dire, invece, del marito Giovanni? Per lui "solo" due cambi look, dallo smoking scuro abbinato a panciotto, cravatta e camicia bianchi al completo total black. I due si sono lasciati immortalare sorridenti e soddisfatti davanti la torta nuziale a più livelli ricoperta di fiori colorati sui toni del rosa e dell'azzurro, dando prova di essere felici e innamorati.