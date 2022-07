Manuela Arcuri sposa in avorio: per il matrimonio sceglie l’abito con la scollatura effetto tattoo Manuela Arcuri si è sposata, dopo oltre 10 anni di relazione e un figlio ha coronato il suo sogno d’amore al fianco di Giavanni Di Gianfrancesco. Il matrimonio si è tenuto in forma privata ma sui social è trapelata una foto in cui l’attrice sfoggia un principesco abito color avorio.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stato un grande giorno per Manuela Arcuri: l'attrice ha sposato Giavanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile di Monterotondo, coronando così il suo sogno d'amore dopo anni di relazione. I due stanno insieme dal 2010 e, dopo aver pronunciato il fatidico sì nel 2013 a Las Vegas e aver avuto il figlio Mattia, di 8 anni, hanno finalmente fatto le cose in grande, organizzando un ricevimento in gran stile per celebrare il loro amore. La cerimonia, però, si è tenuta in forma privata e blindata, tanto che esiste solo una foto della sposa, condivisa sui social da Emanuele Puzzilli, meglio noto come il dentista dei vip. Cosa ha indossato l'attrice per il grande giorno? Si è un tantino discostata dalla tradizione del total white ma non ha rinunciato al look dai dettagli principeschi.

Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono diventati ufficialmente marito e moglie dopo 12 anni d'amore. Hanno festeggiato con amici e parenti al Castello Odescalchi, una location fiabesca immersa nel verde sul lago di Bracciano dove in passato avevano pronunciato il fatidico sì anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Sebbene esista solo una foto pubblica dell'evento, si sa che c'erano diversi ospiti famosi, tutti legati al mondo dello spettacolo e della televisione, da Vittorio Sgarbi a Nathaly Caldonazzo, fino ad arrivare all’ex tronista Gianluca De Matteis. I testimoni scelti dagli sposi sono stati invece il presidente del Coni Giovanni Malagò e Alberto Tarallo, definito dalla Arcuri il suo "padre lavorativo".

Manuela Arcuri con l’abito da sposa color avorio

L'abito da sposa di Manuela Arcuri

Cosa ha indossato Manuela Arcuri per le sue nozze? Ha deciso di evitare il classico total white, preferendo un maxi abito color avorio. Ha scelto un modello principesco decorato con dei fiori bianchi all-over, ha la gonna a ruota lunga fino al pavimento e il bustier con la scollatura effetto tattoo che ha messo in risalto il décolleté. Sul corpino sono state inoltre applicate delle micro roselline colorate che hanno aggiunto un tocco variopinto all'outfit bridal. L'attrice ha poi tenuto i capelli leggermente ondulati e legati in un mezzo raccolto, optando per una marcata linea di eye-liner per quanto riguarda il make-up. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il rilascio di nuove foto per ammirarla ancora in versione sposa.