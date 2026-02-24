Manola Moslehi da Amici a Sanremo: com’è cambiata la conduttrice di PrimaFestival

Avete sentito parlare di Manola Moslehi, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi diventata un volto noto della radio e della tv? Insieme a Ema Stokholma e Carolina Rey in questo 2026 stata scelta come conduttrice di PrimaFestival, il programma che segue Sanremo da dietro le quinte, anticipando le attesissime serate. Sebbene ad oggi sia un'esperta di musica, sono in moltissimi coloro che la ricordano nei panni di cantante nel noto talent di Canale 5. Di tempo da allora ne è passato ma non ha perso la bellezza e lo stile che da sempre la contraddistinguono: ecco com'è cambiata.

Le foto di Manola Moslehi ad Amici

Nel 2005 Manola Moslehi entrò a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, era la quinta edizione del talent e tra i professori c'erano i leggendari Beppe Vessicchio, Steve La Chance e Fioretta Mari. All'epoca Manola aveva poco più di 20 anni e sognava di diventare una cantante di successo.

Manola Moslehi

Indossava le iconiche tute azzurre del programma, quelle con la felpa personalizzata col nome e i pantajazz oversize, ma riusciva lo stesso a distinguersi per stile e personalità con la frangetta dritta e piena, considerata il suo tratto distintivo. Da allora sono passati più di 20 anni ma Manola continua a essere famosa: ha quasi 42 anni, lavora regolarmente in radio e ora è pronta per andare alla conquista di Sanremo.

Manola nel 2008

Come è cambiata Manola, le foto sui social oggi

Come è cambiata Manola da Amici ad oggi? Esteticamente è rimasta praticamente identica, solo che si è lasciata alle spalle la frangetta: oggi preferisce portare la fila centrale e la chioma extra long, spaziando tra onde dall'effetto naturale e pieghe lisce.

Manola oggi

Certo, è chiaramente più grande e matura di quando era un'alunna 20enne, ma ha mantenuto intatti il suo sorriso smagliante e il suo sguardo penetrante. Ha detto addio, inoltre, alle tute neutre di Amici, ora ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion. Tailleur gioiello, completi di pelle, camicie bon-ton e tubini: Manola sembra non avere nulla da invidiare alle star internazionali. A Sanremo lascerà trionfare l'eleganza o si concederà qualche guizzo di originalità?