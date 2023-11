Maluma sul red carpet con la compagna incinta, la coppia veste coordinato Il cantante colombiano ha partecipato ai Latin Grammy Awards 2023 assieme alla sua fidanzata, prima uscita pubblica dopo aver svelato la gravidanza. I due sono apparsi felici e vestiti abbinati.

Maluma fa la prima apparizione pubblica con la compagna Susana Gomez dopo l'annuncio della gravidanza. Il cantante colombiano ha fatto sapere ai fan che sarebbe diventato padre lo scorso ottobre durante il suo concerto a Washington DC, nel video-clip ufficiale della sua ultima canzone, Procura, ha voluto mostrare il momento della prima ecografia, la reazione di amici e parenti alla notizia e il gender reveal. La coppia è pronta ad accogliere a casa una bambina.

I due hanno fatto il loro primo red carpet "in compagnia del nascituro" a Siviglia, in occasione dei Latin Grammy Awards 2023. L'artista, che indossava un completo nero dal bavero decorato da cristalli. Pietre brillanti sono state applicate anche sul retro della giacca, a comporre la scritta "Don Juan", nome del suo ultimo album. I capelli raccolti con le treccine e gli occhiali da sole, Maluma bacia teneramente la pancia della compagna davanti ai fotografi, pronto per esibirsi in un medley dei suoi successi. Completavano il look un paio di stivali texani e dei guanti viola, abbinato all'abito della compagna. Susana Gomez, infatti, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che lavora nell'ambito dell'architettura e dell'interior design, ha indossato un vestito viola senza spalline dal tessuto leggero e caratterizzato da un elegante drappeggio.

Lo stesso colore è stato protagonista anche dello spettacolo del cantante, che ha scelto un completo in raso viola firmato Valentino. Durante il red carpet la coppia è apparsa felice e molto innamorata, lui era attento e pronto ad aiutare la compagnia in ogni momento, aggiustandole lo strascico o toccandole teneramente il pancione. A riguardo, ha pubblicato una serie di foto su Instagram, che li ritraevano assieme all'evento scrivendo nella didascalia: "Nessuno può negare che ho vinto il miglior premio della serata", riferendosi alla bambina in arrivo.

