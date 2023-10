Maluma diventerà padre: il cantante in lacrime mostra l’ecografia e il gender reveal al concerto Maluma ha annunciato ai fan che presto diventerà padre. Con il videoclip di Procura, mostrato durante il concerto a Washington DC ieri sera, ha svelato anche il sesso del bebé che la compagna Susana Gomez porta in grembo. “Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita. Meritate di saperlo anche voi”.

A cura di Gaia Martino

Con un video che ripercorre la sua storia d'amore con Susana Gomez, Maluma ieri sera, durante il concerto a Washington DC ha annunciato che presto diventerà padre. Nel filmato mostrato al suo pubblico è presente anche il momento della prima ecografia e il gender reveal: "Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita, meritate di saperlo anche voi". Si tratta del videoclip della nuova canzone "Procura" che il cantante ha trasmesso sul maxischermo davanti al suo pubblico.

L'annuncio di Maluma presto papà

Con una story pubblicata su Instagram, Maluma ha comunicato ai fan di voler condividere pubblicamente la notizia che lo rende molto felice. "Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui intorno al nostro spettacolo di Washington DC. Ci siete stati fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi". Il cantante colombiano ha dedicato il nuovo singolo "Procura" alla sua storia d'amore con Susana Gomez: nel video clip mostra la prima ecografia, il gender reveal e la reazione di amici e parenti alla notizia della gravidanza. Maluma e la fidanzata Susana Gomez diventeranno genitori di una bambina.

Lo stesso videoclip Maluma lo ha mostrato ieri sera durante la data del tour mondiale a Washington DC, "Don Juan Tour". Si è messo comodo per terra davanti al maxischermo con il suo pubblico alle spalle. Durante la visione del filmato il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia.

Leggi anche Neymar e Bruna Biancardi svelano il sesso del bebè in arrivo: il gender reveal dopo il tradimento

La storia d'amore con Susana Gomez

Maluma, nome d'arte di Juan Luis Londoño Arias, è fidanzato con Susana Gomez da circa tre anni. Erano amici da tempo ma solo anni dopo sarebbe scoccata la scintilla. Lei, di Medelin come il compagno, è un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo e della musica. Lavorerebbe come architetto, scrive Cosmopolitan, e dovrebbe possedere una società di Interior Design chiamata Ese+Ese. La stessa testata rivela che sarebbe stata sposata in passato.