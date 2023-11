Andreas Muller mostra l’ecografia di Veronica Peparini incinta delle due gemelle: “Ce la faremo” Sono giorni di apprensione per la coppia che ha raccontato ai loro fan di star monitorando costantemente la gravidanza di Veronica e lo stato di salute delle bambine. Dopo l’annuncio della gravidanza, sono sopraggiunte alcune complicazioni. Una dolcissima ecografia però lascia sperare che tutto possa procedere al meglio.

A cura di Giulia Turco

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno vivendo un periodo molto delicato della loro storia. La coreografa, 52 anni, è incinta di due gemelle dal ballerino, 27. Insieme sono stati ospiti di Verissimo con Silvia Toffanin, dove hanno annunciato la gravidanza, arrivata coma una bellissima sorpresa nella loro vita. Nei giorni seguenti hanno affrontato alcune difficoltà e hanno deciso di prendersi una pausa anche dai social.

L’ecografia di Veronica Peparini

Sono giorni di apprensione per la coppia che ha raccontato ai loro fan di star monitorando costantemente la gravidanza di Veronica e lo stato di salute delle bambine. “Le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”, hanno spiegato via social. “È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente”. Poche ore dopo Andreas Muller ha condiviso su Instagram il video di una delle ultime ecografie in cui si sente il battito del cuore di entrambe le bambine. “Ce la faremo”, scrive con una serie di cuori. La speranza è che la gravidanza continui nel migliore dei modi. “Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web”, hanno aggiunto, dal momento che le gravidanze gemellari sono più delicate a prescindere da quelle singole.

Le complicazioni durante la gravidanza

Di recente la coppia ha voluto condividere le complicazioni insorte poco dopo aver dato l’annuncio delle due gemelline. “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi”, ha raccontato il ballerino. “Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”. Ecco perché si sottoporranno a controlli costanti ogni 48 ore.