Mahmood a petto nudo: perché tutti parlano dell’intimo che spunta dai pantaloni Mahmood ha condiviso sui social alcuni scatti in cui posa seduto su una vasca da bagno: il look rilassato però nasconde un dettaglio audace: il jockstrap!

A cura di Beatrice Manca

Chi al mare, chi in montagna, anche i vip sono partiti per le vacanze di Ferragosto. Il cantante Mahmood si sta godendo il meritato riposo dopo essersi esibito in Kosovo insieme a Dua Lipa con un sofisticato look trasparente. Sui social ha condiviso le foto del suo rifugio di charme, immerso nel verde. La meta delle vacanze è ancora top secret, ma le prime foto sono diventate virali per un dettaglio: i pantaloni a vita bassa rivelano l'intimo audace e griffato.

Mahmood si rilassa in vacanza

Il cantante, vincitore di Sanremo insieme a Blanco, ha condiviso su Instagram tre scatti in cui posa a petto nudo in quello che sembra un bagno in un hotel. La struttura ha un'atmosfera vintage e molto particolare: scrittoio davanti alla finestra, tappeti persiani, fiori freschi in vasi di vetro. Mahmood posa seduto sul bordo della vasca da bagno con un paio di pantaloni neri oversize dal taglio sartoriale, indossati senza maglietta e a piedi nudi. Ma tra le foto è l'ultima, in cui si vede l'artista di spalle, ad aver scatenato i commenti.

Mahmood indossa VTMNTS

Mahmood con il jockstrap griffato

I pantaloni, morbidamente portati slacciati, rivelano l'elastico della biancheria intima: non un paio di semplici boxer o di slip, ma un jockstrap bianco con il logo in bella vista. Si tratta di una versione (griffata) del più comune sospensorio usato dagli sportivi, con solo una fascia a cingere i fianchi. Il particolare capo è stato presentato lo scorso marzo durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di VTMNTS, brand guidato da Guram Gvasalia.

Il jockstrap firmato VTMNTS

Il fratello di Demna, designer di Balenciaga, ha mandato in passerella giacche cortissime e pantaloni a vita bassa, perfetti per rivelare la biancheria a vista: la tendenza anni Duemila è qui per restare. Ancora una volta Mahmood si conferma una vera icona di stile, in perfetto equilibrio tra sensualità e ricerca estetica. E i fan, prevedibilmente, apprezzano: nei commenti spuntano persino le proposte di matrimonio!