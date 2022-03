Mahmood col corpo coperto di tatuaggi: perché ha disegnato farfalle e cuori sul petto Mahmood non ha mai avuto problemi a mettere in mostra i suoi muscoli sui social ma nelle ultime ore ha rivelato un dettaglio inedito: dei tatuaggi coloratissimi su petto, braccia e busto. Perché li ha fatti?

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è uno dei cantanti più amati e richiesti del momento: dopo aver trionfato per la seconda volta al Festival di Sanremo, questa volta al fianco di Blanco con Brividi, è tornato alla sua carriera da solista e nn potrebbe essere più soddisfatto dei numerosi traguardi raggiunti. La cosa particolare è che sui social si è mostrato in una versione insolita. Sebbene non abbia mai avuto problemi a lasciarsi immortalare senza maglietta e con i muscoli in bella vista, questa volta ha rivelato un dettaglio inedito: dei coloratissimi tatuaggi che gli ricoprono gran parte del corpo. Il motivo per cui li ha fatti? È nascosto nel progetto che ha appena lanciato.

I "nuovi tatuaggi" di Mahmood

Sono molte le star che hanno il corpo ricoperto di tatuaggi molto grossi ed evidenti ma, almeno fino ad ora, Mahmood ha sempre fatto eccezione. Sulla pelle ha solo dei tattoo mini (visibili quando posa in slip), anche se ora le cose sembrano essere cambiate. Sui social si è lasciato immortalare a petto nudo con indosso solo un paio di pantaloni della tuta in verde smeraldo e dei boxer total white che fuoriuscivano. La cosa ha rivelato dei disegni coloratissimi su tutto il busto. Farfalle total pink, cuoricini rossi ma anche elefantini, dolci cagnolini e gattini: su petto, braccia e addominali il cantante ha sfoggiato una serie di creazioni sbarazzine e sopra le righe.

Mahmood mostra i tatuaggi fake

Mahmood, il nuovo look per il lancio del tour estivo

Per la gioia dei fan che amano Mahmood in versione "tradizionale", i tatuaggi non sono veri, si tratta semplicemente di alcuni trasferelli che gli sono stati impressi sul corpo per uno shooting fotografico. Sotto la direzione di Attilio Cusani, il regista che ha firmato praticamente tutti i suoi video musicali, il cantante ha realizzato dei nuovi scatti per sponsorizzare il tour estivo (attualmente sold-out in moltissime tappe). Quale migliore occasione di questa per aggiungere un tocco originale e vitaminico alla sua immagine? Così facendo Mahmood è riuscito ancora una volta a sorprendere i followers col suo stile glamour e fashion ma allo stesso tempo super singolare.