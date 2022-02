Mahmood e Blanco con le maschere scintillanti: perché si sono coperti il viso con i cristalli A poco più di una settimana dalla vittoria di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono tornati a far parlare di loro. Sui social hanno posato in una versione davvero originale: con il viso coperto da una maschera di cristalli. Perché lo hanno fatto?

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood e Blanco sono la "coppia d'oro" della musica italiana: con la loro Brividi hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022, diventando il simbolo di una generazione che non ha paura di essere fluida e libera in ogni aspetto della quotidianità, dal modo in cui si vive l'amore al modo di vestire. Nonostante sia passata una settimana dalla vittoria sull'ambito palcoscenico dell'Ariston, nelle ultime ore si ritorna a parlare di loro, il motivo? Sui social si sono mostrati in una versione davvero originale, ovvero con delle maschere ricoperte di cristalli: ecco perché lo hanno fatto.

I passamontagna scintillanti di Mahmood e Blanco

Sul palco di Sanremo avevano portato le "biciclette di diamanti" a cui fanno riferimento nel testo di Brividi (e che avevano usato anche nel videoclip realizzato nella periferia di Amsterdam), ora Mahmood e Blanco si sono ricoperti anche il viso con quegli stessi cristalli. Sui social hanno sorpreso i fan postando delle foto con il volto "mascherato". Hanno indossato veri e propri passamontagna tempestati di brillanti con dei fori solo all'altezza degli occhi e della bocca. Perché hanno posato in una versione tanto originale? Hanno voluto celebrare un nuovo traguardo: la loro canzone sanremese è disco di platino.

Mahmood e Blanco a bordo delle biciclette di cristalli nel video di "Brividi"

Mahmood e Blanco sono icone di stile moderne e libere

Il dettaglio che non può passare inosservato è che negli scatti Mahmood e Blanco sono vestiti esattamente come nel videoclip di Brividi, dunque le foto risalgono a molto prima del trionfo sanremese, ovvero a quando nessuno dei due avrebbe immaginato che la canzone avrebbe ottenuto non solo il primo posto ma anche il disco di platino. Perché, dunque, i due cantanti avevano portato con loro le maschere di cristallo? Probabilmente avrebbero dovuto indossarle durante le riprese, così da aggiungere un accessorio coordinato alle loro biciclette, oppure semplicemente avevano intenzione di seguire la mania del momento, quella di coprire il viso per rimanere nell'anonimato nonostante la celebrità (come ha fatto Kim Kardashian al Met Gala). La cosa certa è che i due cantanti hanno dimostrato ancora una volta di essere icone fashion iper moderne: in quanti avranno la loro stessa audacia nel mondo della musica?