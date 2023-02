Madonna con trecce e frustino ai Grammy: il look da ‘domatrice’ nasconde un omaggio La popstar Madonna è apparsa ai Grammy Awards con un look vintage che rendeva omaggio a due leggende della moda scomparse di recente.

Dopo aver vinto sette Grammy, Madonna torna all'evento musicale più atteso dell'anno in veste di presentatrice, accanto alla figlia Lourdes Leon, scintillante in rosso. La popstar trasformista non ha alcuna intenzione di andare in pensione, anzi, ha annunciato un tour internazionale con tutti i suoi più grandi successi. In quattro decenni di carriera ha reinventato se stessa e il suo stile: sul palco dei Grammy ha sfoggiato un nuovo look da "domatrice di leoni" che ha suscitato più di qualche perplessità.

Madonna, il look da domatrice ai Grammy

La cantante di Frozen e Like A Virgin è salita sul palco dei Grammy per annunciare la performance di Unholy di Sam Smith e Kim Petras, uno dei momenti più importanti della serata. Petras infatti ha fatto la storia come prima cantante trans ad essere premiata ai Grammy: una vittoria per tutta la comunità LGBTQ, soprattutto considerando anche che Sam Smith si identifica come non binary. Del resto la regina del pop è stata da sempre una paladina dei diritti della comunità arcobaleno.

Madonna ai grammy in vintage Thierry Mugler

Per la sua apparizione Madonna ha sfoggiato un completo nero con giacca avvitata, gonna lunga e cravatta, illuminato da una camicia bianca. Si tratta di un look vintage di Thierry Mugler, il visionario couturier scomparso di recente: Madonna ha voluto omaggiare un suo amico e collaboratore indossando un tailleur strutturato del 1997. Per completare il look ha scelto un paio di zeppe in coccodrillo di Vivienne Westwood.

Madonna indossa vintage Thierry Mugler

Il nuovo look di Madonna con le trecce

Non poteva mancare un tocco fetish al look: la popstar ha indossato guanti in pizzo, molti anelli argentati e un frustino nero che dava al rigoroso outfit una vibrazione più BDSM. Per completare il look Madonna ha raccolto i capelli in due ‘cerchi' di trecce, stile principessa Leila, lasciandone due più sottili ai lati del viso. Molti utenti dei social hanno notato la pelle così liscia per i suoi 64 anni di età da apparire innaturale. Ma lei fa spallucce: quando mai è stata fermata dalle critiche sul suo aspetto?