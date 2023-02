Kim Petras fa la storia dei Grammy con un abito da sposa rosso: è la prima cantante trans a vincere Sam Smith e Kim Petras hanno portato ai Grammy un vero matrimonio punk, dandy e irriverente, celebrando l’amore libero in ogni sua sfaccettatura.

A cura di Beatrice Manca

Con il ritmo trascinante di Unholy ha fatto ballare i club di tutto il mondo e ha scalato le classifiche internazionali. Ora la cantante Kim Petras può vantare un altro primato: ha scritto la storia dei Grammy come prima donna trans a vincere la prestigiosa statuetta per il suo duetto con Sam Smith: insieme hanno incendiato il red carpet dei Grammy mettendo in scena un matrimonio rosso sangue, dandy e barocco, fatto di guanti in latex e stivali con la zeppa.

Kim Petras e lo stile ‘pop' anni Duemila

Capelli biondissimi, viso d'angelo e una voce graffiante: Kim Petras è una delle promesse della musica pop e ha cambiato le regole dell'industria con il suo stile anticonformista e sensuale. Petras, 30 anni, è una donna trans tedesca e ha esordito cantando nei gay club. "La musica pop mi ha cresciuta, cantavo sui tavoli", ripete spesso nelle interviste. E il suo stile è indiscutibilmente influenzato dall'epoca d'oro di MTV: stivali a punta, minigonne, tute colorate e abbondati pennellate di glitter e di sfumature rose caramello. Agli American Music Award indossò un lungo abito a sirena in denim firmato Blumarine, con cintura e e maxicroce al collo, in perfetto stile anni Duemila.

Kim Petras e Sam Smith ai Grammy 2023

La sua cifra distintiva? Lo spirito irriverente e la grande sensualità che esprime sul palco e nelle performance, tanto che il video di Unholy ha rischiato la censura di Youtube. Sul palco dei Grammy ha cantato chiusa in una gabbia, in bilico su stivaletti stringati dal chiaro sapore bondage.

Il look rosso fuoco di Kim Petras ai Grammy

Ai Grammy Kim Petras è arrivata con un abito vintage di Victor Costa, un trionfo di arricciature e volume, completato da un velo da sposa rosso fiammante e da una collana con un ciondolo così grande che potrebbe essere un ex voto. Accanto a lei c'erano drag queen e Sam Smith con un voluminoso mantello rosso, zeppe, cilindri e mantello da passeggio. Smith da diversi anni sta abbracciando uno stile fluido e genderless, più audace e colorato. Insieme hanno inscenato un matrimonio provocatorio e controcorrente, un inno all'amore in tutte le sue sfaccettature.

Kim Petras in Victor Costa e Sam Smith ai Grammy 2023

Nel corso della serata Kim Petras ha sfoggiato tre cambi d'abito, seguendo il filo conduttore del rosso fuoco: dopo il red carpet è salita sul palco con un minidress con piccoli fiocchi sulla scollatura, poi ha chiuso la serata con un lungo abito scintillante rosso e nero, uno slip dress aderente indossato con le zeppe fiammanti.

Kim Petras

Perché la vittoria di Kim Petras ai Grammy è storica

Anche se Kim Petras è esplosa con la hit virale Unholy, la sua carriera nel pop è iniziata diversi anni fa grazie a hit come Heart To Break e il successo di Clarity. La cantautrice tedesca compare solo come featuring del brano Unholy, ma si tratta comunque di una nomination (e una vittoria) storica, che ci racconta di quanto sia cambiata l'industria dello spettacolo: Sam Smith è un artista non binary, Kim Petras una cantante trans. Il loro "matrimonio punk" ai Grammy è un inno all'amore libero in ogni sua sfaccettatura: un invito a essere se stessi e a osare, anche nei look.